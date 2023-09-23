NewJeans Hanni又金髮亮麗示人啦，看到就想喊：「金髮～～太喜歡了～～」

人氣四代女團NewJeans成員Hanni昨日出席品牌活動，一頭金髮再次引發話題！

無論是Twitter或是theqoo論壇，都有網友稱讚Hanni實在太漂亮了，形容「像娃娃」，也有人好奇究竟是真髮漂染還是假髮，而根據Hanni出發的機場照，金髮應是假髮無誤。



▼Hanni 21日機場照



這是Hanni自7、8月〈Super Shy〉活動期間後再次以金髮示人，也不禁讓粉絲想起她當時在MV幕後花絮流傳開來的名言「金髮……太喜歡了！」當時那名言Hanni隊友超愛學，連STAYC Sumin（秀珉）也會模仿呢！



▼「金髮……太喜歡了！」最早出於〈Super Shy〉MV，14:17附近



▼粉絲剪輯短影片「對金髮著迷的Hanni和對Hanni著迷的隊友們」



▼STAYC Sumin模仿NewJeans Hanni影片0:14附近



230818 케타포 스테이씨 #수민 개인 영통팬싸



수민의 4세대 여돌취향표pic.twitter.com/AIlEY4LfIC — 샤인 (@happy_o_vv) August 18, 2023

Bunnies！你們喜歡Hanni金髮還是黑髮呢？雖然本人曾在採訪解答自己更喜歡黑髮啦（打臉自己XDDD），說當時拍MV難得金髮所以很興奮，不過還是更喜歡黑髮。



▼影片2:57Hanni解答自己到底喜歡金髮還黑髮



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