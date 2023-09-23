評價寫在臉上！劉在錫吃到不喜歡食物瞬間「變魷魚」，「罪魁禍首」池錫辰出現頻率獨高

劉在錫真的是不能對食物說謊的人啊，那個嘴角的弧度完全真的過於誠實XD

劉在錫網綜《藉口罷了》近日請來任時完和黃光熙聊天，稱讚讚助商推出的新品飲料好喝，獲池錫辰認證是實話無誤XD還提到網上盛傳的「劉在錫認證不好吃5大瞬間」，也都是真的！

節目中劉在錫介紹讚助商提供的兩款新飲料，依次是「香蕉巧克力摩卡」和「薄荷巧克力摩卡」，對前者可謂一見如故，誇完第二個之後又堅定地回去喝第一個，偏好十分明確。



老友池錫辰：「如果他覺得不好吃，呀，臉會變成魷魚！」劉在錫提到網上有人整理了他吃到難吃食物的5大經典瞬間，池錫辰補充說那個貼文叫做「劉在錫無法忍受難吃的東西」XD



具體是哪5個瞬間呢？ 第一個是跟李棟旭、曹世鎬去南昶熙家做客時，學李棟旭在吐司塗抹意大利青醬，嘴角向下的弧度十分誠實：（有人嘗試過這個搭配嗎？ 小編都好好奇XD）



第二個是嘗試熱的草莓牛奶，喝下去瞬間表情凝固了！XD



第三個是吃到薄荷巧克力香蕉彎彎脆條時，咀嚼速度顯著下降：



第四個是在《Running Man》吃到池錫辰做的曲奇餅乾，越吃越嫌棄：



뉴진스 쿠키 들을때마다 지석진 쿠키 먹은 유재석짤 생각남 pic.twitter.com/EOx4REbmQy — B e n n y (@favrabbit) August 17, 2022

第五個也是在《Running Man》，吃到池錫辰做的甜椒鮪魚煎餅，仿彿整個身體都在拒絕這團物質進入消化道XD



韓網友都被這5大瞬間逗笑：「嘴角掉下去了kk」「不管看幾遍都是我的爆笑按鈕」「表情太透明了，完全藏不住」「最後一張看起來最難吃kkk」「很想吐出來但硬逼著自己嚼一嚼的感覺kkk」「甚至突然變醜了kkk」「好像羊駝吃東西的模樣kk」「池錫辰的持股率怎麼這麼高kkk」「平凡的menu加上『池錫辰做的』就很好笑kk」。

▽影片已定位對應時間：



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