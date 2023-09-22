《MOVING 異能》爸爸們超有梗〜趙寅成、柳承龍SNS父愛爆棚回應太可愛！對粉絲喊話：「要坐我旁邊除非打贏美賢」XD

Disney+話題大作《MOVING 異能》日前播出完結篇，劇中親情在最後三集也令觀眾們留下感動的眼淚，尤其是飾演父親的柳承龍以及趙寅成，戲裡與戲外都成了女兒兒子傻瓜，在SNS上也不忘對女兒與兒子喊話，回應超可愛引發眾多網友們討論。

首先是劇中飾演韓孝周與趙寅成兒子的演員李正河，刻意增胖了30公斤演出「奉皙」的他，在SNS上發文表示「感謝所有觀眾們對於我們的熱情與努力給予厚愛，奉皙啊，再見」，也放上了劇中的全家福合照。而爸爸趙寅成立即回應說：「是要去哪裡啊！快點過來吃飯了啦〜」，而柳承龍也在下方留言：「謝謝你這麼照顧我們家喜秀。」讓網友直呼兩位爸爸真的太可愛了。



柳承龍也時常在自己的IG上親自回應網友訊息按讚，更時常PO出自己與劇中女兒高允貞以及太太郭善英的拍攝現場花絮照，而高允貞也在《MOVING 異能》終演後發出長文感想謝謝大家的支持，也感謝工作人員們。柳承龍也在下方留言回應：「我女兒好好長大了呢〜」而趙寅成也不忘加入，寫著：「是啊，好好成長茁壯吧！也幫我向張兄（劇中趙寅成稱呼柳承龍）問聲好。」讓觀眾們在戲外也繼續感受到他們這對搭檔的好感情。



而趙寅成與劇中的閃電俠車太鉉也將在綜藝節目《偶然成為社長3》中與大家見面，他在IG上傳了一張獨照，重點是文字寫著「Bonus〜《偶然成為社長3》photo by孝周」引發網友敲碗求兩人交往，更有網友趣味詢問：「我可以坐在歐巴旁邊嗎？」獲得趙寅成趣味回應：「如果你能夠打贏李美賢（韓孝周角色名）的話……」另一位網友問：「斗植大叔與美賢一起開了豬排飯餐廳嗎？」趙寅成回應：「這你要問問看奉皙」實在入戲太深了，但也讓同樣追劇的觀眾們覺得超可愛。



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