選秀節目出身的限定女團 Kepler 傳出延長合約消息！有望成為限定團體的續約首例～

大家怎麼看呢？內文附上 Kepler 的新歌預告～。

今早 SPOTV NEWS 獨家報導了關於限定女團 Kepler 延長合約的消息，如果順利完成，她們也將成為第一個限定團體的續約首例。

近期，經紀公司 WAKEONE 與 Kep1er 成員們的所屬經紀公司主要管理層見面，討論關於延長團體活動時間。



其中一個經紀公司的相關人士透露：「與 Kep1er 成員們的原所屬經紀公司們見面，針對今後的活動交換了意見，大部分都對延長活動表示認同，預計剩下的時間還會進行更多的討論。」

WAKEONE 對此表示：「Kep1er 計劃已經過半，為了制定出藝人的長期活動路線與策略，我們確實提前會面並向其給出同樣的提案，盡最大努力想要達成協議，但這次沒能協調好，之後還會繼續溝通。」



看起來雙方對於合約延長都釋出正面態度，因此，今後若是確定延長合約的話，Kep1er 將成為透過選秀節目組成的限定團體中，首組全體成員續約的首次案例，實屬難得。



▼Kep1er 在去年1月正式出道，韓國、日本積極宣傳活動，目前還計劃在9月25日發行第五張迷你專輯《Magic Hour》，主打歌〈Galileo〉的ＭＶ預告已公開。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究