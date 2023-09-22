选秀节目出身的限定女团 Kepler 传出延长合约消息！有望成为限定团体的续约首例～

大家怎么看呢？内文附上 Kepler 的新歌预告～。

今早 SPOTV NEWS 独家报导了关於限定女团 Kepler 延长合约的消息，如果顺利完成，她们也将成为第一个限定团体的续约首例。

近期，经纪公司 WAKEONE 与 Kep1er 成员们的所属经纪公司主要管理层见面，讨论关於延长团体活动时间。



其中一个经纪公司的相关人士透露：「与 Kep1er 成员们的原所属经纪公司们见面，针对今后的活动交换了意见，大部分都对延长活动表示认同，预计剩下的时间还会进行更多的讨论。」

WAKEONE 对此表示：「Kep1er 计划已经过半，为了制定出艺人的长期活动路线与策略，我们确实提前会面并向其给出同样的提案，尽最大努力想要达成协议，但这次没能协调好，之后还会继续沟通。」



看起来双方对於合约延长都释出正面态度，因此，今后若是确定延长合约的话，Kep1er 将成为透过选秀节目组成的限定团体中，首组全体成员续约的首次案例，实属难得。



▼Kep1er 在去年1月正式出道，韩国、日本积极宣传活动，目前还计划在9月25日发行第五张迷你专辑《Magic Hour》，主打歌〈Galileo〉的ＭＶ预告已公开。



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