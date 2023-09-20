CNBLUE鄭容和上Killing Voice連唱12首熱門曲，每首都是我們的青春回憶：「現場聽真的會起雞皮疙瘩」

【影片】說一首你回憶中的歌曲！聽完真的會覺得鄭容和好強，CNBLUE 創造的經典曲真的是太多了～。 PS：還有我們紅薯夫婦的〈平語頌〉，居然能在2023聽到，感動想哭…TAT

人氣樂團 CNBLUE 主唱鄭容和近期 solo 回歸，以個人第二張迷你專輯《YOUR CITY》回歸，親自作詞作曲依舊保有獨特帥氣兼具爽朗的個人風格，推出後在iTunes專輯榜、流行專輯榜、KPOP專輯榜上，於日本、新加坡等6個國家/地區排名一位冠軍，在K-POP盛行的其他15個國家/地區也都排在前五，人氣依舊火熱勢不可擋。





▼而他也二度登上dingo music人氣網路音樂節目《Killing Voice》獻上12首熱門曲和自己的新歌，唱出了許多KPOP粉絲們的青春回憶，每一首都是能讓人朗朗上口的經典曲目：



【完整中字曲目】

00:34〈孤獨的人〉（Alone）

01:51〈Love〉

03:11〈直感〉（Intuition）

04:35〈過去、現在、未來〉（Then, Now and Forever）

05:58〈美好的一天〉（容和說是他最愛的一首歌）

07:45〈因為想念〉

10:05〈愛之光〉（Love Light）

11:33〈為了初次相愛的戀人－平語頌〉

12:35〈你為我著迷〉

13:46〈Energy〉

15:12〈煙花〉（Fireworks）

16:39〈Can’t Stop〉

18:20〈Your City〉（你的都市）

▼最後來欣賞一下鄭容和這次solo回歸的同名主打歌〈Your City〉MV：



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