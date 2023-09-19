熱門韓劇《MOVING 異能》結局五大看點！趙寅成未公開的秘密、南北韓大戰還有隱藏超能者

大家期待已久的明天終於來了！！《MOVING 異能》大結局你最期待看到誰的登場呢？

Disney+ 奇幻熱門韓劇《MOVING 異能》（MOVING 超異能族）明天將迎來EP.18、19、20一次公開三集的完結篇章，官方公開全新劇照與看點，讓劇迷們的期待感飆升到最高點。



▼《MOVING 異能》最終回預告：



1．「造成今天的局面都是因為金斗植那傢伙…！」

失蹤的金斗植（趙寅成 飾）終於出現，而他當年前往北韓進行任務失敗後，成為了政府的公敵，準確來說，是當年安企部長官緊咬著他不放，過往的故事也將一一揭開。此外，北韓軍認識金斗植，當年究竟發生了什麼事？



2．張洙源&李美賢等人的決心：「為了保護自己的孩子，我隨時可以變成怪物」

張洙源（柳承龍 飾）、李美賢（韓孝周 飾）、李才滿（金成均 飾）父母這一輩的超能者全面出動，到校園營救陷入危險的孩子們，他們與北韓軍的搏鬥也是結局的一大看點，在生死存亡之際，是否也會與孩子們聯手抗敵，營造出令人動容的場面，讓人非常期待。



3．察覺到可疑的飛行能力者，公車司機開車闖入旌元高中！

公車司機全啟道（車太鉉 飾）發現到可疑的飛行能力者鄭俊華（梁東根 飾），也加入了保護旌元高中孩子們的行列，他擁有的發電能力，在危機時刻能否成為主角們的助力，也成為故事發展的一大關鍵。



4．二代超能者、孩子輩們的潛能，與青春的煩惱

金奉皙（李正河 飾）、張喜秀（高允貞 飾）、李強勳（金度勳 飾）一直被迫隱藏的能力，將在這場大戰中擺脫一切束縛，並要在短時間內發揮到極致，除了保護自己和朋友，更要保護珍視的家人們。



5．北韓軍這邊還有一位超能者，網傳此人就是《犯罪都市》的馬東石？

網上一直有馬東石特別出演（客串）的相關文章與討論，並將他描述成北韓軍的一員，但皆無準確的官方訊息和回應，究竟是否還會有新的登場人物，只能等到明天公開的最終回集數才能知道了！



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