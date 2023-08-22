李浚赫&韓志旼有望共譜浪漫愛情劇！消息一出瞬間登熱搜，網喊「組合太瘋狂」「顏值超登對」

李浚赫稍早才有消息久違演出浪漫愛情劇《問候的關係》獲得大批網友期待，隨後又有報導透露女主角是韓志旼，直接掀起韓網熱烈討論！

根據《STARNEWS》最早報導，李浚赫將演出《問候的關係》，該劇講述秘書「柳恩浩」與CEO「姜智潤」之間的羅曼史，姜智潤是獵人頭公司CEO，除了工作之外毫無生活技能，直到劉恩浩作為秘書出現。李浚赫即飾演男主角「柳恩浩」，擁有帥氣外貌與結實身材，和西裝完全是絕配，是獨力扶養6歲女兒的單親爸爸，堅強與溫柔共存的人物。

*相關報導：終於聽到民眾的呼聲了？！李浚赫接拍羅曼史劇《問候的關係》，化身全能完美男秘書‎

‎《STARNEWS》後來追加報導女主角人選是韓志旼，韓志旼飾演的「姜智潤」，是創業5年就把自己打造成業界亞軍的CEO，是20代女大生最尊崇的對象。能力佳、外貌佳，不過姜智潤性格乾脆俐落、說話直言不諱，完全不謙虛所以自尊心也高，在柳恩浩的安慰才得以療癒受傷的心。



李浚赫繼《致忘了詩的你》睽違5年才出演浪漫作品已足夠讓韓國網友激動不已，沒想到他將搭檔的對象是韓志旼，瞬間又掀起一波討論，甚至更熱烈！「李浚赫 韓志旼」關鍵字直衝Twitter流行趨勢，不少新聞內容的推文已近900次轉發，還有網友迅速製作動圖乾乾過癮，甚至找出2年前曾有網友為了敲碗兩人合作而剪輯的影片。



이준혁 한지민…..ㅆㅂ

전 꼭 봐야겠는데요 확정 내놔 pic.twitter.com/Ih4V5YZrFP — 미로 (@m_i__ro) August 22, 2023

레전드 상플 이준혁X한지민 '사서함 110호의 우편물'https://t.co/7xDHluCcul



이준혁 한지민 오피스멜로드라마 이게 되네. . . pic.twitter.com/2cuQni0kWZ — 상상 (@imagine__Drama) August 22, 2023

Theqoo論壇亦出現‎討論文吸引近500人留言，人數還在增加中。一大票網友留言「瘋了」、「暈」，理由是兩人外貌非常登對，表示一定會準時收看，不過當中也有網友吐槽劇名「問候的關係」很俗氣。

▼小編也找圖合成一下



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞