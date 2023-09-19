李浚赫确定主演《秘密森林》衍生剧《好或坏的东载》！预计明年（2024年）首播

人气角色「徐东载」扶正了！

tvN电视剧《秘密森林》描述丧失情感功能的检察官黄始木（曹承佑 饰）和行动派刑警韩汝珍（裴斗娜 饰）一同揭开检察厅和警察厅内部秘密、寻找真凶的故事，分别於2017年和2020年播出第1季及第2季，受到不少观众喜爱。而在剧中饰演检察官「徐东载」的李浚赫，更是收获高人气。

昨日（18日），TVING终於公开确定制作《秘密森林》衍生剧《好或坏的东载》的消息，主角正是「徐东载」！由《坏爸爸》、《军检察官多伯曼》陈昌奎导演执导，金相元、黄夏静编剧执笔，《秘密森林》李秀妍编剧担任创作者，预计明年（2024年）首播。

《好或坏的东载》描述徐东载因为过去的不正当行为，被烙上「赞助检察官」的印记，前途一片黯淡。正因再开发案而烦恼，同时又负责女高中生杀人案调查的他，在作为检察官和机会主义者的本能间危险游走。

另外，李浚赫与南柱赫等人合作的Disney+漫改剧‎《非法正义》‎将於今年内上线。近期，他还收到新剧《问候的关系》‎男主角出演提案，有望与韩志旼共谱罗曼史，引发广大期待。

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