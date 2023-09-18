鄭雨盛忙碌行程中仍特別演出《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》！同為演員的宋康昊表達感動讚賞！

即將在台灣於10月13日上映的新電影《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》由宋康昊、全汝彬、林秀晶、吳政世、鄭秀晶等演員們共同演出，其中令人驚喜的是日前剛晉升為導演身分的鄭雨盛！宋康昊提起了他的特別演出，覺得鄭雨盛的情義相挺令他非常感動。

日前演員宋康昊為新作《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》接受採訪時，提及了鄭雨盛在新作中的特別演出。他表示當時鄭雨盛其實正在比較偏遠的地方拍攝《首爾的春天》這部電影，但為了本次的特別演出境特別來到片場，完成後再度回到他正在拍攝的現場，連續這樣遠距離的往返拍攝2日的戲份，這過程相當不容易，也讓身為主角的宋康昊深受感動。



宋康昊表示鄭雨盛在新作《首爾的春天》中應該也是主角演員，雖然克服了時間日程的問題，但是他若自己沒有這份心意或誠意的話，這都很難進行下去。兩位都身為資深演員，於是鄭雨盛的行為更感動了宋康昊，看著鄭雨盛一結束工作立刻搭上車再前往很遠很遠的拍攝場地，讓宋康昊非常感謝。



鄭雨盛以及宋康昊，還有本片《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》的金知雲導演曾經在《好傢伙、壞傢伙、奇怪的傢伙》中合作過，而這次鄭雨盛更將別演出在片中的另一位天才導演，甚至還是宋康昊的老師，將給觀眾們帶來驚喜。宋康昊也認為，觀眾們所認識的鄭雨盛應該一直都是帥氣又有魅力的演員，鄭雨盛也嘗試過多種不一樣的角色，《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》將再度令人耳目一新。



《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》劇情描述對著電影的結局有高度執著，認為重新拍攝結局就能夠成為一部傑作的導演金烈（宋康昊飾），在各種條件上都不允許重新拍攝的狀態下，執意強行拍攝的他會面臨什麼樣的狀況呢？10月13日即將在台上映。



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