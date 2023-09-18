郑雨盛忙碌行程中仍特别演出《诓世巨作：蜘蛛窝新宇宙》！同为演员的宋康昊表达感动赞赏！

即将在台湾於10月13日上映的新电影《诓世巨作：蜘蛛窝新宇宙》由宋康昊、全汝彬、林秀晶、吴政世、郑秀晶等演员们共同演出，其中令人惊喜的是日前刚晋升为导演身分的郑雨盛！宋康昊提起了他的特别演出，觉得郑雨盛的情义相挺令他非常感动。

日前演员宋康昊为新作《诓世巨作：蜘蛛窝新宇宙》接受采访时，提及了郑雨盛在新作中的特别演出。他表示当时郑雨盛其实正在比较偏远的地方拍摄《首尔的春天》这部电影，但为了本次的特别演出境特别来到片场，完成后再度回到他正在拍摄的现场，连续这样远距离的往返拍摄2日的戏份，这过程相当不容易，也让身为主角的宋康昊深受感动。



宋康昊表示郑雨盛在新作《首尔的春天》中应该也是主角演员，虽然克服了时间日程的问题，但是他若自己没有这份心意或诚意的话，这都很难进行下去。两位都身为资深演员，於是郑雨盛的行为更感动了宋康昊，看著郑雨盛一结束工作立刻搭上车再前往很远很远的拍摄场地，让宋康昊非常感谢。



郑雨盛以及宋康昊，还有本片《诓世巨作：蜘蛛窝新宇宙》的金知云导演曾经在《好家伙、坏家伙、奇怪的家伙》中合作过，而这次郑雨盛更将别演出在片中的另一位天才导演，甚至还是宋康昊的老师，将给观众们带来惊喜。宋康昊也认为，观众们所认识的郑雨盛应该一直都是帅气又有魅力的演员，郑雨盛也尝试过多种不一样的角色，《诓世巨作：蜘蛛窝新宇宙》将再度令人耳目一新。



《诓世巨作：蜘蛛窝新宇宙》剧情描述对著电影的结局有高度执著，认为重新拍摄结局就能够成为一部杰作的导演金烈（宋康昊饰），在各种条件上都不允许重新拍摄的状态下，执意强行拍摄的他会面临什么样的状况呢？10月13日即将在台上映。



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