SF9路云宣布退队专注演员事业！亲笔信公开复杂心境，余8位成员继续团体活动

今日FNC娱乐发声明宣布SF9成员路云将退出组合、专注於包括演戏在内的个人活动，路云本人也通过亲笔信透露心境。

FNC娱乐：「2016年出道、7年来作为所属艺人活动的SF9於9月18日迎来了第一次合约到期。 全部成员均已完成续约，SF9将以路云之外的8人形式再次迎接挑战。」 称路云虽发展方向不同但永远是SF9的第9位成员，和其他8位成员互相应援，将在各自的道路上尽力战线最好的一面。



路云也通过粉丝官咖公开亲笔信，首先向粉丝致歉：「似乎已习惯挑战新事物、对自己更加严格。 曾经的我无法对大大小小的误会做出一一说明、十分郁闷，想著总有一天会传达出真心，所以只专心做眼前的工作。 虽然理解获得关心支持的同时必然也会招来反感，但也许我还是太年轻。 有时面对误解应该有勇气正面否认，但我却一直急於躲藏。」



「如果有粉丝因为我的安逸态度而受伤失落，真的很抱歉。 也许有人因为我和之前不同的模样而感到陌生，那也是因为我一直躲起来的缘故而感到失落。 真的很抱歉。 过去7年在每一个宝贵的回忆中带著感恩的心活动。 回顾我的人生写下这段文字时，心中只有感激。 这也是托大家的福。」

「今年27岁，想要尝试新的挑战。 真的不知该如何、从何讲起，只想说，我想要鼓起勇气迎接新的挑战。 请继续关注我，让27岁的金锡佑过上能负责的生活。 我仍是大家记忆中的我，没有改变。」



此外，路云2016年作为男团SF9成员出道，2017年开始以演员身份活动，陆续出演了《偶然发现的一天》《前辈，那支口红不要涂》《恋慕》等多部作品，与曹宝儿合作主演的新剧《恋爱不可抗力》正在热播中。



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