「狗血教母」金順玉新作《7人的逃脫》開播引熱議！「一女二母&教室產子」刺激度再升級

如果還沒開始看的話，可以參考一下韓網評價和首集概要再決定要不要追哦！

《7人的逃脫》是韓國著名編導組合金順玉&朱東民在話題之作《The Penthouse》《皇后的品格》後第三度聯手，從企劃階段就備受關注。 本週五終於公開第一集，不意外延續了前作的狗血刺激風格，而且有過之而無不及！



SBS新劇《7人的逃脫》是一部痛快人心的復仇劇，講述一個少女的失蹤交織著無數的謊言和慾望，牽涉其中的7個人展開生存斗爭，有人對他們發起了血之懲罰。⭐ 香港觀眾可上黃Viu煲劇平台免費同步追劇 ⭐ ，台灣則由愛奇藝國際版、HamiVideo、LINE TV同日跟播。



*以下包含第1集主要劇情！



女高中生李多美（鄭拉爾 飾）和養父母過著幸福生活，某天親生母親琴羅熙（黃正音 飾）突然出現，自稱尋找她多年且願意幫養父母減輕經濟負擔，將她帶到首爾並改名方多美。 實際上琴羅熙並沒有母愛，真正目的是以多美邀功、讓多美的親爺爺方七星（李德華 飾）投資新劇。





此時方七星身邊有另一個貪慕他財產的人：年紀堪比他女兒的婦產科醫生車珠蘭（申恩慶 飾），正在努力懷上七星的孩子，同時破壞琴羅熙的好事。



多美新學校有個人氣女生韓莫奈（李侑菲 飾），表面是善良美麗的偶像志願生，背地裡是混混頭目、買通教師高明芝（趙胤熙 飾）包庇作弊。 莫奈被發現和男人一同出入酒店，於是假意跟多美做朋友，把多美打造成替身來轉嫁危機。 莫奈在美術教室偷偷產下小孩、拜託多美幫忙保密，善良的多美帶小孩離開後，莫奈卻拍下她的背影，似乎又要陷害。





櫻桃娛樂公司老闆梁鎮模（尹鐘焄 飾）从太白娛樂公司挖角人氣女明星，慶功宴上被神秘人刺傷腹部，稱是太白娛樂老闆姜杞卓（尹泰榮 飾）尋仇。 實際上神秘人是梁鎮模自己找來的打手閔道赫（李準 飾），道赫為給媽媽籌錢而幫梁鎮模做事，不料梁鎮模過河拆橋，聯合莫奈把道赫送進了警局。





多美為幫助莫奈而錯過琴羅熙安排的晚餐，琴羅熙因此失去方七星的投資、暴怒不已，連連掌摑多美後，命令有心臟病的她冒雨前去挽回方方七星。 （第一集完）

首集播畢立即出現多個討論熱帖（1，2），很多人認為這次真的狗血過度：「不懂適可而止嗎」「看得好累」「越看越氣，換台了」「看完《The Penthouse 3》已不感到好奇」「不要跟《The Penthouse》比，那部至少真的很有趣、很吸引人」「為精神健全決定下車」「邊罵邊看的劇？ 已超過那個水準，純粹垃圾內容」「公營電視台居然播放學生在學校生孩子的情節？ 全都瘋了嗎」「不只編劇狗血，導演也是刺激性終結者」「究竟為什麼看他們的劇？ 看究竟有什麼奇怪的場面嗎？」 「黃正音的角色好像反社會人格，哪有親媽揍女兒那麼狠的」「（掌摑女兒）放在80年代初都覺得荒唐，2023年怎麼還...」「這個人的劇裡挨打的總是年輕女人」。

也有人認為這是順玉狗血劇的一貫開局：「嘴上都在罵，追又都在追kk」「看金順玉的劇不就為了這嗎？」 「順玉何時適可而止過kk」「超好看耶」

「和媽媽一起邊罵邊看」「《The Penthouse》一開始也被這樣講，結果不還是很好」「只要有趣就有人看」「坐等每週上熱帖」。

還有人吐槽李侑菲角色產前陣痛的戲份看起來更像便意來襲：「不管誰看都是急屎」「腹瀉嗎」「演技真的不行」「倒像是挨了一刀」「我還在想月經怎會這樣流血，突然就生孩子了？」 「我以為她要變成狼人kkk」「以為在看《驅魔面館》，BGM堪比被鬼附身」「以為要生出異形」「看到這笑出來了」「導演也很奇怪」「媽媽問我她是超能力者嗎kkk」。



임신으로 인한 진통이라고 상상 조차 못함

보통 저건 급똥이나 과민성 대장증후군 있을때의 반응인데.. pic.twitter.com/X7Y0fOJWeS — llllllllang (@cerlubluu_) September 15, 2023

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