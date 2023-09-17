CNBLUE鄭容和透露偶像藝人交換號碼新方法：外人根本看不出！意外被轟「要你管」

時代真的在進步！昨日播出的 KBS 2TV 綜藝《做家務的男人們2》中，CNBLUE 鄭容和接檔姜丹尼爾作為「3號家務男」加入，與李正信聊天時透露了時下偶像們最新的私聯方法！

節目中鄭容和來到隊友李正信家做客，兩人一邊料理用餐一邊聊天。 鄭容和提到最近的偶像會用從前沒有的方式互相聯絡：「不久前聽說，男女偶像同在一家美容室時會通過 AirDrop 交換號碼。」具體來說，就是傳送寫有自己名字和號碼的照片！

李正信聽後十分驚訝，鄭容和順勢建議他也打開 AirDrop，李正信笑說：「我（即便打開也）收不到。」 鄭容和也很有共鳴地說：「我們那時候真的沒有這些東西啊。」



不料這番言論竟在韓網引起爭議，不少人指責鄭容和無端爆料晚輩藝人的 TMI、打破粉絲幻想：「並不想知道這些事」「好像不懂裝懂的大年紀復學生哦」「不是自己的事就不要亂講」「哪有偶像真的把 AirDrop 設定成自己名字」「跟他去同一間美容室且用 iPhone 的偶像會被懷疑耶」「缺乏商業道德，很沒好感」「 為了自己的節目有話題就出賣晚輩嗎？」 「如果他也是現役偶像絕對不會講這些」。

更多人則是單純覺得新鮮有趣，且對指責鄭容和的網友感到無語：「完全有可能啊，聚在一起的都是漂亮孩子，理解一下啦」「偶運會沒了就換成美容室kkk」「又沒說當事人是誰，為什麼要生氣？」 「現在的世界就算不碰面也能通過 DM 聯絡啊」「怎麼什麼都能罵」「看留言好像他講了什麼機密一樣kkk」。

*參考網站：https://theqoo.net/hot/2933159173

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