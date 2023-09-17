「狗血教母」金顺玉新作《7人的逃脱》开播引热议！「一女二母&教室产子」刺激度再升级

如果还没开始看的话，可以参考一下韩网评价和首集概要再决定要不要追哦！

《7人的逃脱》是韩国著名编导组合金顺玉&朱东民在话题之作《The Penthouse》《皇后的品格》后第三度联手，从企划阶段就备受关注。 本周五终於公开第一集，不意外延续了前作的狗血刺激风格，而且有过之而无不及！



SBS新剧《7人的逃脱》是一部痛快人心的复仇剧，讲述一个少女的失踪交织著无数的谎言和欲望，牵涉其中的7个人展开生存斗争，有人对他们发起了血之惩罚。⭐ 香港观众可上黄Viu煲剧平台免费同步追剧 ⭐ ，台湾则由爱奇艺国际版、HamiVideo、LINE TV同日跟播。



*以下包含第1集主要剧情！



女高中生李多美（郑拉尔 饰）和养父母过著幸福生活，某天亲生母亲琴罗熙（黄正音 饰）突然出现，自称寻找她多年且愿意帮养父母减轻经济负担，将她带到首尔并改名方多美。 实际上琴罗熙并没有母爱，真正目的是以多美邀功、让多美的亲爷爷方七星（李德华 饰）投资新剧。





此时方七星身边有另一个贪慕他财产的人：年纪堪比他女儿的妇产科医生车珠兰（申恩庆 饰），正在努力怀上七星的孩子，同时破坏琴罗熙的好事。



多美新学校有个人气女生韩莫奈（李侑菲 饰），表面是善良美丽的偶像志愿生，背地里是混混头目、买通教师高明芝（赵胤熙 饰）包庇作弊。 莫奈被发现和男人一同出入酒店，於是假意跟多美做朋友，把多美打造成替身来转嫁危机。 莫奈在美术教室偷偷产下小孩、拜托多美帮忙保密，善良的多美带小孩离开后，莫奈却拍下她的背影，似乎又要陷害。





樱桃娱乐公司老板梁镇模（尹钟焄 饰）从太白娱乐公司挖角人气女明星，庆功宴上被神秘人刺伤腹部，称是太白娱乐老板姜杞卓（尹泰荣 饰）寻仇。 实际上神秘人是梁镇模自己找来的打手闵道赫（李准 饰），道赫为给妈妈筹钱而帮梁镇模做事，不料梁镇模过河拆桥，联合莫奈把道赫送进了警局。





多美为帮助莫奈而错过琴罗熙安排的晚餐，琴罗熙因此失去方七星的投资、暴怒不已，连连掌掴多美后，命令有心脏病的她冒雨前去挽回方方七星。 （第一集完）

首集播毕立即出现多个讨论热帖（1，2），很多人认为这次真的狗血过度：「不懂适可而止吗」「看得好累」「越看越气，换台了」「看完《The Penthouse 3》已不感到好奇」「不要跟《The Penthouse》比，那部至少真的很有趣、很吸引人」「为精神健全决定下车」「边骂边看的剧？ 已超过那个水准，纯粹垃圾内容」「公营电视台居然播放学生在学校生孩子的情节？ 全都疯了吗」「不只编剧狗血，导演也是刺激性终结者」「究竟为什么看他们的剧？ 看究竟有什么奇怪的场面吗？」 「黄正音的角色好像反社会人格，哪有亲妈揍女儿那么狠的」「（掌掴女儿）放在80年代初都觉得荒唐，2023年怎么还...」「这个人的剧里挨打的总是年轻女人」。

也有人认为这是顺玉狗血剧的一贯开局：「嘴上都在骂，追又都在追kk」「看金顺玉的剧不就为了这吗？」 「顺玉何时适可而止过kk」「超好看耶」

「和妈妈一起边骂边看」「《The Penthouse》一开始也被这样讲，结果不还是很好」「只要有趣就有人看」「坐等每周上热帖」。

还有人吐槽李侑菲角色产前阵痛的戏份看起来更像便意来袭：「不管谁看都是急屎」「腹泻吗」「演技真的不行」「倒像是挨了一刀」「我还在想月经怎会这样流血，突然就生孩子了？」 「我以为她要变成狼人kkk」「以为在看《驱魔面馆》，BGM堪比被鬼附身」「以为要生出异形」「看到这笑出来了」「导演也很奇怪」「妈妈问我她是超能力者吗kkk」。



임신으로 인한 진통이라고 상상 조차 못함

보통 저건 급똥이나 과민성 대장증후군 있을때의 반응인데.. pic.twitter.com/X7Y0fOJWeS — llllllllang (@cerlubluu_) September 15, 2023

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