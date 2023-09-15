外媒報BLACKPINK Lisa二次拒絕YG「500億續約」，公司股價暴跌急發聲：「仍在討論中」

昨日有外媒報道稱人氣女團BLACKPINK成員Lisa第二次拒絕了YG娛樂的續約邀請，就算給出500億韓元續約金也無法阻止出走腳步。

BLACKPINK與YG的已於合約今年8月到期，目前為止YG對於四位成員是否續約一直沒有給出確定消息。 其中Lisa先是拒絕YG提出的200億韓元續約金，最近又拒絕了加價到500億韓元的天價續約金，似乎出走之心已決。



消息一出，YG娛樂股價今日出現大幅震蕩，以下午2時（韓國時間）為準較前一日下跌5.14%、從8萬韓元跌至7.75萬韓元，經歷了去年9月28日以來最大的單日跌幅。眼見股價大幅縮水，YG娛樂今日向韓媒表示：「與Lisa的合約仍在討論中。 對於相關傳聞（兩度拒絕簽約）沒有正式確認。」

其實早在今年1月初就傳出多家海外公司希望以1000億韓幣高價簽下 Lisa，加上近來與世界首富VMH集團執行長三公子Frédéric Arnault的戀情傳聞日益升溫、又敲定出演巴黎瘋馬秀，下一步以歐美為主場發展亦不無可能，令人對BLACKPINK是否難以戰勝「7年魔咒」愈加關註。



此外，BLACKPINK將於本月16日和17日在首爾高尺天空巨蛋舉辦第二次世界巡迴演唱會《Born Pink》的最終場。



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