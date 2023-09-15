贈票：丁海寅10月7日來台灣 韓星網邀請你一起去見他！

屋哩丁海寅 歐爸要來台灣開見面會啦～很期待這次他這次會偷偷準備什麼驚喜和表演呢？

我們有4張3400元的門票要送給大家（此活動贈票不可參加福利抽獎，不包含海報和官方限定小卡）

參加辦法：

1) 加我們為你的 *LINE好友 (@349mlomm)

按這加LINE好友

*韓星網LINE官方帳號將會有更多與大家的互動及優惠提供

2) 到這活動的IG頁面@一位你想與他一起看丁海寅的朋友，並留言最喜歡丁海寅哪部作品和原因。

活動由今日開始至20日下午23:00截止，21日公佈。KSD會於IG私訊得票者。此活動僅限台灣居民參加。

[2023 JUNG HAE IN FAN MEETING “THE 10TH SEASON” IN TAIPEI]

演出日期：10月7日星期六19:00

演出地點：TICC台北國際會議中心

主辦單位：瘋潮娛樂，優勢力娛樂

* 得獎者須提供正確姓名、手機號碼與身份證末四碼，須於當日開演前一小時到服務處櫃臺取票，使用身份證核對

* 門票不得再轉售或炒賣

* 韓星網及主辦保留修改及更動是此活動之權利

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞