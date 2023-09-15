這畫面太好看！《鬼怪》「死鬼CP」孔劉＆李棟旭廣告拍攝花絮照，網友：「兩個人真的都不會老」

孔劉＆李棟旭在2016年合作電視劇《孤單又燦爛的神—鬼怪》，兩人被劇迷稱「死鬼CP」。之後兩人也維持著好友誼，會互送咖啡車外，孔劉還曾作為嘉賓出演李棟旭的節目《李棟旭想要Talk》。

時隔7年，孔劉與李棟旭又合體拍攝廣告，讓許多劇迷都相當興奮，兩人穿著西裝亮相，真的隨便截圖都是畫報啊！而李棟旭的所屬社 King Kong by STARSHIP娛樂在14日也公開廣告拍攝花絮照，每張都好好看！



這也讓網友紛紛直呼：「真的好帥」、「不敢相信竟然還可以看到死鬼CP的售後」，「7年了～兩個人真的都不會老，依舊帥氣」、「這麼多年他們還是沒有變」、「再合作一次吧」、「冬天要來了，可以重溫《鬼怪》了」、「我的歐巴們」、「這麼多年只有我變老」等等。



孔劉日前確定和徐玄振搭擋新劇《行李箱》（The Trunk），該劇講述因湖邊浮出的旅行箱而開始被揭露的秘密婚介夫婦，以及旅行箱中一對男女可疑的結婚故事；故事背景設定為高級婚介服務，他們為顧客量身定製尋找合約期限只有一年的配偶。

而李棟旭和金慧峻主演的新劇《殺人者的購物中心》預計在明年上映，該劇講述失去父母后由叔叔撫養長大的侄女，在叔叔突然去世後知道了可疑購物中心的真實面貌，並將訃告告知顧客們發生的故事。



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