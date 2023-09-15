這些都是他！宇宙最強演員、前輩們寵愛的後輩、像女兒一樣的兒子，金南佶登《劉QUIZ》展現超強口才

金南佶真的「很能說」，把劉在錫和曹世鎬兩位MC逗得哈哈大笑！

曾主演《名不虛傳》、《熱血司祭》、《解讀惡之心的人們》、《Island》等電視劇並獲得大批人氣的金南佶，即將帶著他的「招牌動作戲」回歸小螢幕，最新作品《盜賊之歌》將於本月（9月）22日通過Netflix上線。

金南佶攜手徐玄、劉宰明、李賢旭、李浩貞等人主演，以1920年代為背景，描述在動蕩的日本殖民時期，人們因各自不同的故事走向無法無天的土地「間島」，為守護家園而團結一致的故事。華麗的演員陣容與壯烈的歷史背景，令網友們期待不已。

而在《盜賊之歌》公開前，金南佶於20日作客tvN綜藝節目《劉Quiz on the Block》‎，展現超強口才。MC劉在錫以「元祖國民野獸男」、「解讀觀眾們的心」、「扣人心弦的熱血演員」來介紹金南佶的登場。

金南佶承認自己很喜歡說話、很愛與人相處，更是有名的「前輩們寵愛的後輩」，還模仿因電影《無賴漢》結緣的全道嬿的對話。整場採訪下來，嘴巴宛如「機關槍」，MC們簡直笑翻。

喜歡金南佶的粉絲們，下週金南佶不只有新作品還有綜藝節目，可以好好期待一下了！

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