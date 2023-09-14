[好片推荐] 《千万别开门》未知的不安与恐惧超吓人！申惠善网购买到地雷不想认栽却差点赔上性命

[无雷]若你喜欢孔晓振主演的《锁命危机》，同团队所推出的新作《千万别开门》也有著同样的恐惧感袭来！剧情描述一位室内设计师申惠善，生活忙碌加上刚搬家独居，於是在网路上找到了便宜的二手洗衣机，购买后却发现物品故障，想找卖家讨回公道却求助无门。在一连串寻找卖家的过程中，她竟也成为卖家下手的目标……

《千万别开门》题材相当贴近现代人的生活，几乎人人都有网路购物的经验，买到故障物品时通常也会寻求退货或是请平台处理。但卖家若已失联，大部分的人也只能自认倒楣。申惠善在片中所饰演的角色，则是除了报警以外更相当积极找出卖家，没想到她一连串的动作惹火了这专业诈骗卖家，开始恶整申惠善，并且利用她在网路上的公开资讯而扰乱她的生活。



虽然中文片名叫做《千万别开门》，但大家只要看了这部电影就知道，即使女主角坐在家中不开门，门锁也会自动被解开！恐惧感就在於已经失去私人空间，有人正在监视著你的一举一动，甚至祭出威胁。从一开始的恶作剧，到越来越严重的生命威胁，对於你在明凶手在暗，甚至他才刚与你擦肩而过，这样的不安与恐惧，就是在《千万别开门》这部作品中能够不断感受到的情绪，并且凶手的攻击一次比一次更激烈！



片中饰演警察的金成均以及姜泰伍，成了申惠善唯一的救命绳，虽然真凶相当狡猾，在金成均相当灵敏的办案直觉以及锲而不舍的追查与攻坚之下，终於也露出真面目，在嫌犯终於现身之后，恐惧由暗转明，从未知的恐惧转为正面对决，片中的飞车追逐场面也非常精彩。



买到地雷商品却无法投诉，不愿意自认倒楣，并且不希望有下一个受害者的你，除了报警以外还能够怎么办呢？《千万别开门》将於9月15日全台上映。



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