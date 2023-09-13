Disney+《漢江刑警》今開播！權相佑誇下海口「趙寅成下一個就換我」但也感謝《MOVING》帶來用戶

Disney+全新動作喜劇《漢江刑警》今（13）日開播，而昨日在韓舉行的發布會上也有不少有趣時刻。

首先，主演群權相佑、金熙元、裴多彬、申泫勝與李相二連袂出席，只有李相二是反派，供媒體拍照時，其他人便作勢拿槍對準著他，形成李相二遭排擠、孤立無援的有趣畫面XD。



採訪中聊到權相佑扮演的角色「韓都鎮」擁有極強的潛水能力，主持人朴京林提到他前幾日在廣播中曾開玩笑誇下海口「趙寅成下一個換我」，意思是指在《MOVING 異能》（MOVING 超異能族）之後，就輪到自己的《漢江刑警》接班了。朴京林還說「斗植」（趙寅成 飾）和「都鎮」（權相佑 飾）（編按：斗、都韓語同音）也許是Disney+世界觀的兄弟，和權相佑兩人一搭一唱，說一個擁有漂浮能力一個擁有潛水能力各執一方，權相佑最後則表示幸虧《MOVING》的成功使Disney+用戶增多、期待《MOVING》續創佳績。



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特別出演《漢江刑警》飾演漢江刑警隊隊長的成東鎰，發布會並未出席但權相佑不忘提及他，笑說成東鎰在預告出現後，網路出現了各特別多留言問說：「和權相佑是一個套組嗎？」因為兩人實在是共同搭檔太多次了，權相佑形容成東鎰是像家人一樣的同事、前輩，「一直都很感謝」。



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Disney+《漢江刑警》自今日起，每週三15:00上線。



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