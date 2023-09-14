韓版《想見你》佈景道具錯誤百出！韓網友：1998年的韓國根本不是這樣，誰家學生櫻花時節穿夏季制服啊

韓版《想見你》（韓劇名《走進你的時間》）終於開播了，只是翻拍終究抵不過原著，一上檔就被觀眾們瘋狂吐槽。

先是韓版男主安孝燮被指髮型邋遢，很像乞丐，全網呼喊「還我許光漢版李子維」。 後有羅列電視劇不符合時代的細節，總之就是問題一大堆，完全沒能讓觀眾滿意。



내 늙쯔웨이 어디갔는데…

ㅅㅂ 그냥 거지웨이임 pic.twitter.com/ZdYrX3WSBg — (@pxdxing) September 8, 2023

《走進你的時間》描述2023年的韓俊熙（全汝彬 飾）因懷念一年前去世的男朋友具延准（安孝燮 飾），聽著歌曲〈收集我的眼淚〉意外穿越靈魂到1998年的權珉周（全汝彬 飾）身上，並遇見了和男朋友相貌相同的南時憲（安孝燮 飾），與暗戀權珉周的鄭仁圭（姜勳 飾），展開了三人之間的故事。 觀眾們指出劇中的1998年道具錯誤百出，完全不符合時代背景。

比如南時憲上學騎是機車，別說是1998年了，就是現在的韓國機車都很少見。 韓國學生上、下學要麼就是走路、要麼就是巴士、還有地鐵。電動車的出現甚至讓觀眾們聯想起了不良少年。



스쿠터 타고 등교하는 학생들



(양아치 학생들 아님) pic.twitter.com/z0rpVqfXpz — francetracny (@francetracny) September 13, 2023

其次鏡頭掃過南時憲學校時，整棟大樓被綠植爬滿，草坪上是修建得整齊的數目，學校的樓道裡也擺滿了各種盆景，要知道南時憲上的可是十分普通的鄉村學校，這樣的佈景時說是具俊表（韓版《花樣男子》中李敏鎬飾演的角色）的貴族學校也不為過吧。



而最讓觀眾們接受不了的就是黑板，喔，不，劇中的學校使用的是非常現代化的白板和魔術筆（馬克筆），1998年的學校可沒發達到這個地步喔，用的是黑板和粉筆，難怪會被觀眾吐槽「道具組是沒上過學嗎？ 」



화이트보드에 매직으로 수업하는



1998년 교실 pic.twitter.com/draSutu1Ju — francetracny (@francetracny) September 13, 2023

不僅如此，《走進你的時間》校服也有很大的問題，帶有格子蝴蝶結的校服很難不讓人觀眾聯想到樂天遊樂場租售的校服，好看是好看，卻脫離了現實。 劇組還會不分季節亂穿衣，劇情中有男女主角賞櫻、校園裡迎春花開的鏡頭，要知道這兩種花的花期都在2-4月，剛剛送走寒冷的冬天，連春風吹在身上都是涼颼颼的，但學生們卻穿著短袖校服，他們都是抗凍的超人啊！！



왕리본과 체크카라깃 있는 교복



(롯데월드 대여 교복 아님) pic.twitter.com/HN9qpbwEMJ — francetracny (@francetracny) September 13, 2023

벚꽃피고 개나리피는 시기에



하복입고 등교하는 고딩들 pic.twitter.com/6AIhfPaeTD — francetracny (@francetracny) September 13, 2023

不貼合現實的劇情自然遭到了觀眾們的挑剔，大家表示：「魔幻劇都不敢這麼拍」、「笑死我了，每次看到都很出戲，確實很奇怪」、「98年的時候還是粉筆啊，還有黑板擦」、「雖然看過有騎機車上學的學生，但男主騎的車型從來就沒見過」、「電動車現在也沒有啊」、「 原著裡機車是很重要的道具，韓版明明可以換成腳踏車啊，連時代背景都不好好考證」、「這劇高中這段拍的太爛了」、「其實男主髮型也不對，學校根本不讓留那麼長的頭髮」、「還不如參考《請回答1997》呢」、「這劇也太沒誠意了吧」等。

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