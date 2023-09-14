韩版《想见你》布景道具错误百出！韩网友：1998年的韩国根本不是这样，谁家学生樱花时节穿夏季制服啊

韩版《想见你》（韩剧名《走进你的时间》）终於开播了，只是翻拍终究抵不过原著，一上档就被观众们疯狂吐槽。

先是韩版男主安孝燮被指发型邋遢，很像乞丐，全网呼喊「还我许光汉版李子维」。 后有罗列电视剧不符合时代的细节，总之就是问题一大堆，完全没能让观众满意。



내 늙쯔웨이 어디갔는데…

ㅅㅂ 그냥 거지웨이임 pic.twitter.com/ZdYrX3WSBg — (@pxdxing) September 8, 2023

《走进你的时间》描述2023年的韩俊熙（全汝彬 饰）因怀念一年前去世的男朋友具延准（安孝燮 饰），听著歌曲〈收集我的眼泪〉意外穿越灵魂到1998年的权珉周（全汝彬 饰）身上，并遇见了和男朋友相貌相同的南时宪（安孝燮 饰），与暗恋权珉周的郑仁圭（姜勋 饰），展开了三人之间的故事。 观众们指出剧中的1998年道具错误百出，完全不符合时代背景。

比如南时宪上学骑是机车，别说是1998年了，就是现在的韩国机车都很少见。 韩国学生上、下学要么就是走路、要么就是巴士、还有地铁。电动车的出现甚至让观众们联想起了不良少年。



스쿠터 타고 등교하는 학생들



(양아치 학생들 아님) pic.twitter.com/z0rpVqfXpz — francetracny (@francetracny) September 13, 2023

其次镜头扫过南时宪学校时，整栋大楼被绿植爬满，草坪上是修建得整齐的数目，学校的楼道里也摆满了各种盆景，要知道南时宪上的可是十分普通的乡村学校，这样的布景时说是具俊表（韩版《花样男子》中李敏镐饰演的角色）的贵族学校也不为过吧。



而最让观众们接受不了的就是黑板，喔，不，剧中的学校使用的是非常现代化的白板和魔术笔（马克笔），1998年的学校可没发达到这个地步喔，用的是黑板和粉笔，难怪会被观众吐槽「道具组是没上过学吗？ 」



화이트보드에 매직으로 수업하는



1998년 교실 pic.twitter.com/draSutu1Ju — francetracny (@francetracny) September 13, 2023

不仅如此，《走进你的时间》校服也有很大的问题，带有格子蝴蝶结的校服很难不让人观众联想到乐天游乐场租售的校服，好看是好看，却脱离了现实。 剧组还会不分季节乱穿衣，剧情中有男女主角赏樱、校园里迎春花开的镜头，要知道这两种花的花期都在2-4月，刚刚送走寒冷的冬天，连春风吹在身上都是凉飕飕的，但学生们却穿著短袖校服，他们都是抗冻的超人啊！！



왕리본과 체크카라깃 있는 교복



(롯데월드 대여 교복 아님) pic.twitter.com/HN9qpbwEMJ — francetracny (@francetracny) September 13, 2023

벚꽃피고 개나리피는 시기에



하복입고 등교하는 고딩들 pic.twitter.com/6AIhfPaeTD — francetracny (@francetracny) September 13, 2023

不贴合现实的剧情自然遭到了观众们的挑剔，大家表示：「魔幻剧都不敢这么拍」、「笑死我了，每次看到都很出戏，确实很奇怪」、「98年的时候还是粉笔啊，还有黑板擦」、「虽然看过有骑机车上学的学生，但男主骑的车型从来就没见过」、「电动车现在也没有啊」、「 原著里机车是很重要的道具，韩版明明可以换成脚踏车啊，连时代背景都不好好考证」、「这剧高中这段拍的太烂了」、「其实男主发型也不对，学校根本不让留那么长的头发」、「还不如参考《请回答1997》呢」、「这剧也太没诚意了吧」等。

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