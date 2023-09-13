復工3個月後再次中斷活動！文秀雅「因健康因素暫停活動」，Billlie將以5人體制進行活動！

12日，經紀公司 MYSTIC STORY 通過官方粉絲俱樂部表示：「Billlie 文秀雅因健康因素暫時中斷活動，我們認爲暫時需要充分的休息和安定，所以做出了這樣的決定，希望粉絲們能夠諒解。」

接著，補充說道今天之後，Billlie 的官方日程暫時將由HARAM、HARUNA、SHEON、SIYOON、TSUKI 五人組成，今後復出時，將再次通知粉絲們。」MYSTIC STORY 表示：「對於突如其來的消息讓大家擔心，我們深表歉意。本公司將盡最大努力恢復藝人的健康，希望大家能夠支持秀雅快速恢復，以健康的面貌與粉絲們見面。」



2021年11月作為女團「Billlie」成員出道的文秀雅，作爲具有卓越實力的全能成員一直受到 K-POP 粉絲們的關注，但是今年5月因親哥哥文彬的噩耗全面中斷日程。之後在6月14日MBC M《Show Champion》以開始重新開始活動，但時隔3個月再次宣佈中斷活動。也讓粉絲紛紛表示：「好好休息吧 秀雅」、「要一直健康，等你回來」、「等充分休息好之後，我們再見面」、「一定要健康幸福的回來」、「妹妹要好好休息，要不然哥哥會擔心的」等等。



而 Billlie 另一名成員 SUHYEON 也因健康原因中斷活動。當時 MYSTIC STORY 表示：「根據專業醫生的意見，爲了恢復健康，暫時中斷了活動，爲了秀賢的治療和快速恢復而努力。」希望大家都能健健康康的活動啊 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



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