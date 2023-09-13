复工3个月后再次中断活动！文秀雅「因健康因素暂停活动」，Billlie将以5人体制进行活动！

12日，经纪公司 MYSTIC STORY 通过官方粉丝俱乐部表示：「Billlie 文秀雅因健康因素暂时中断活动，我们认爲暂时需要充分的休息和安定，所以做出了这样的决定，希望粉丝们能够谅解。」

接著，补充说道今天之后，Billlie 的官方日程暂时将由HARAM、HARUNA、SHEON、SIYOON、TSUKI 五人组成，今后复出时，将再次通知粉丝们。」MYSTIC STORY 表示：「对於突如其来的消息让大家担心，我们深表歉意。本公司将尽最大努力恢复艺人的健康，希望大家能够支持秀雅快速恢复，以健康的面貌与粉丝们见面。」



2021年11月作为女团「Billlie」成员出道的文秀雅，作爲具有卓越实力的全能成员一直受到 K-POP 粉丝们的关注，但是今年5月因亲哥哥文彬的噩耗全面中断日程。之后在6月14日MBC M《Show Champion》以开始重新开始活动，但时隔3个月再次宣布中断活动。也让粉丝纷纷表示：「好好休息吧 秀雅」、「要一直健康，等你回来」、「等充分休息好之后，我们再见面」、「一定要健康幸福的回来」、「妹妹要好好休息，要不然哥哥会担心的」等等。



而 Billlie 另一名成员 SUHYEON 也因健康原因中断活动。当时 MYSTIC STORY 表示：「根据专业医生的意见，为了恢复健康，暂时中断了活动，为了秀贤的治疗和快速恢复而努力。」希望大家都能健健康康的活动啊 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



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