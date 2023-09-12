這組合很可以！池晟＆田美都有望搭擋新劇《Connection》，期待兩人一起飆演技啊！

SBS新劇《Connection》（音，커넥션）是一部犯罪調查驚悚片，講述為了追蹤留下50億韓元保險金後離去的高中朋友的死亡，而暴露出的朋友們變質友情的故事。

今日（12日）據韓媒報導，池晟和田美都將擔任男女主角，雙方所屬社皆回應：「正在積極討論中！」據悉，池晟有望飾演性格沉穩縝密的廣域搜查隊毒品組警監「張在京」，他是高中同學死亡後得到50億韓元保險金的人物；田美都則有望飾演被不當解僱後回到故鄉，擔任寒酸報社的經濟部長「吳允珍」。



田美都以音樂劇《Mr. Mouse》出道，活躍在各種話劇和音樂劇中，2018年特別出演《母親》後，接著在《機智醫生生活》系列中飾演「蔡頌和」一角，受到關注。有望是繼去年出演《三十九》之後，時隔一年回歸電視劇，確定出演的話，也將是她首次擔任無線電視台電視劇的主演。



而池晟2017年通過《被告人》在同年《SBS 演技大賞》中獲得大賞，2年後以《醫生耀漢》回歸SBS的池晟，以12.3%的最高收視率證明其獨一無二的演技，有望時隔4年回歸SBS，挑戰第二次光榮的大賞。



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