这组合很可以！池晟＆田美都有望搭挡新剧《Connection》，期待两人一起飙演技啊！

SBS新剧《Connection》（音，커넥션）是一部犯罪调查惊悚片，讲述为了追踪留下50亿韩元保险金后离去的高中朋友的死亡，而暴露出的朋友们变质友情的故事。

今日（12日）据韩媒报导，池晟和田美都将担任男女主角，双方所属社皆回应：「正在积极讨论中！」据悉，池晟有望饰演性格沉稳缜密的广域搜查队毒品组警监「张在京」，他是高中同学死亡后得到50亿韩元保险金的人物；田美都则有望饰演被不当解雇后回到故乡，担任寒酸报社的经济部长「吴允珍」。



田美都以音乐剧《Mr. Mouse》出道，活跃在各种话剧和音乐剧中，2018年特别出演《母亲》后，接著在《机智医生生活》系列中饰演「蔡颂和」一角，受到关注。有望是继去年出演《三十九》之后，时隔一年回归电视剧，确定出演的话，也将是她首次担任无线电视台电视剧的主演。



而池晟2017年通过《被告人》在同年《SBS 演技大赏》中获得大赏，2年后以《医生耀汉》回归SBS的池晟，以12.3%的最高收视率证明其独一无二的演技，有望时隔4年回归SBS，挑战第二次光荣的大赏。



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