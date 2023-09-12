《瑞鎮家》上週舉行團結大會！李瑞鎮爆料：「羅PD不是可以那樣就算了的人，所以還進行了拍攝」

11日，李瑞鎮出席《2023 K論壇》的活動，在活動上他也提到拍攝《瑞鎮家》的幕後花絮。

《瑞鎮家》由李瑞鎮擔任社長，職員有演員鄭有美、朴敘俊、崔宇植、BTS V，他們在墨西哥巴卡拉爾市共同營運一家韓餐廳，以韓國速食輕便、親切的街頭美食菜單爲主力。李瑞鎮就透露：「去年進行拍攝，上週舉行一次團結大會。羅暎錫PD不是可以那樣就算了的人，所以又進行了拍攝。」



活動上他還表示：「雖然聽過很多關於 BTS 的事情，但從未體會到這些朋友在海外談論的程度。拍攝《瑞鎮家》的時候，有很多粉絲站在餐廳外，切實感受到 K-POP 的人氣。」之後，他還提到為了看 V ，從早上到晚上站著的人太多了，知道 BTS 在世界上有多大的影響力。



甚至還吐露了苦衷，李瑞鎮說：「《寄生上流》的崔宇植、《梨泰院Class》的朴敘俊、《屍速列車》的鄭有美都出演在海外很紅的作品，所以要在小區外出吃飯都很困難。」他說：「雖然我是社長，但我把太厲害的職員放在底下，我個人應該是最沒錢的，把很多有錢的職員放在底下，真是美好的回憶。」



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