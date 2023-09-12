【韓網熱帖】BTS防彈少年團柾國最近在機場強推的兩大POSE：擁抱比心vs兔子蹦

柾國啊，這麼難凹的POSE你是怎麼想出來的？

韓流圈明星比心的方式已經玩出了新花樣，柾國發明了新型比心法，雙手交叉反向比心，他解釋說這是「擁抱式比心」。



可能剛剛發明出來不久，柾國自己也沒有特別熟練，哈哈哈哈哈哈，有時候也會糾結到底雙手到底怎麼擺！！



最近柾國又愛上了蹦蹦跳跳的「兔子蹦」POSE，雙腿起跳之後收腿，同時雙手比「耶」，有夠費力的。



1. 這就是他為什麼這麼有人氣的原因之一

2. 他怎麼能這麼可愛，好會搞這些可愛的小動作

3. 比心的樣子很像在烤馬鈴薯

4. 哈哈哈哈，擁抱比心現在動作已經很熟練了

5. 長得可愛，動作又可愛，沒人比得過他

6. 兔子蹦太可愛了

7. 天生的愛豆

8. 他的眼睛為什麼這麼亮晶晶？

9. 怎麼會有人越長越年輕呢

10. 啊，為什麼這麼可愛，我不是粉絲，一大早就為他心動

11. 瘋了瘋了，要被他可愛死了

12. 柾國就是兔子啊

13. 他好像馬爾濟斯犬，哈哈哈哈

14. 為了大力推廣自己創造的比心方式，他也是煞費苦心，太可愛了

15. 他好像一隻大型兔子

16. 最近老有人說他像馬爾濟斯，所以他用兔子蹦來證明自己其實是兔子

17. 柾國為什麼這麼喜歡針織帽啊

18. 看完之後，我再一次強烈證明自己是兔子派！！

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