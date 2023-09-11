[有片]《花樣男子》「尹智厚」金賢重回來了！14年後找來昔日同框後輩重現經典橋段！最後忍不住笑噴

資深韓劇迷絕對不會忘記的他，金賢重近年來鮮少出現在正式場合，不過在YT頻道上卻是相當活躍，時常與粉絲們分享有趣的影片。而最近他與曾在《花樣男子》中共同演出的後輩丁海明相聚，兩人也相隔14年再度重新演繹經典橋段「智厚，你喜歡她嗎？」

兩人先是問候了一番，金賢重也說明了自己是以SS501出道，後輩海明也在兩年後以團體出道，而目前海明正居住在北京，也在出演中國電視劇，成為一位演員，他還笑說當時的演技以及手勢動作都是金賢重指導的，讓金賢重連忙否認，不過言談之間透露，金賢重倒是滿想試試看到中國發展的，海明也非常支持。



在海明回中國之前，金賢重邀請他一起到公司屋頂空曠處，時隔14年再度重現一下這段經典的對白。海明當時在《花樣男子》飾演有點喜歡金賢重（尹智厚）的男生，不過看見智厚對金絲草照顧有加，帶著吃醋的心情來詢問智厚是否喜歡金絲草。由於當時在《花樣男子》劇中海明飾演的不是韓國人，導演也刻意要他的發音稍微奇怪一點，這次原音重現也有保留了這個特色。請大家看看影片中的對比呈現：



金賢重先是裝認真演出這片段，不過到最後一句對白之後果然笑翻，十多年前的回憶都湧上心頭，曾看過《花樣男子》的大家是不是也一樣呢？



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