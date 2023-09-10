期待這個組合！李濬榮＆表藝珍有望搭擋新劇《我夢想成爲灰姑娘》，劇情設定感覺很有趣！

新劇《我夢想成爲灰姑娘》（音，나는 대놓고 신데렐라를 꿈꾼다）講述因爲難以擺脫的困難現實，夢想成為灰姑娘的女人遇到不相信愛情的白馬王子，並互相煎熬的過程的混合浪漫喜劇。

這是曾執筆過《有品位的她》、《大力女子都奉順》、《我的上流世界》等作品的白美瓊作家作爲創作者參與的作品。

近日據韓媒報導，李濬榮和表藝珍將擔任男女主角，雙方所屬社皆回應：「正在積極討論中！」據悉，李濬榮將飾演財閥家的傲慢王子「文車敏」；而表藝珍將飾演社交俱樂部的經紀人「申載林」，兩人是否會合作，令人期待呢！



表藝珍曾出演過《三流之路》、《金祕書爲何那樣》、《VIP》等熱門韓劇，挑戰各式各樣的角色。《模範計程車》中擺脫甜美形象，飾演看似冷漠的高智商女駭客「安高恩」，精湛的演技讓她成為第二季的女主角。



李濬榮作爲 U-KISS 組合出身的演員，出演過電視劇《付岩洞復仇者們》、《Imitation》、《成為你的夜晚》等，以穩定的演技備受喜愛。在《D.P：逃兵追緝令》和《假面女郎》中也作為特別出演登場，還擔任電影《解禁男女》的主演。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞