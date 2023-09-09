【韓網熱帖】GD誤把白紙當禮物拿走了...

一名X網友分享GD下班路影片，留言說：「志龍以為我手裡的白紙是一封信，就拿走了，也太好笑ᅲᅲᅲ」（粉絲本意可能是請他簽名..XD）
回到車裡打開一看，是空白的。
GD陷入沉思：......? ...！！請問誰有能發光的筆嗎？
지용이 퇴근길 봤다ㅠㅠㅠㅠ— 삶 (@VIPwjsgmltmd) September 7, 2023
내꺼 빈종이인데 편지인줄알고 지용이가 가져감 개웃겨ㅠㅠㅠㅠㅜ pic.twitter.com/i6Tz5ts4Tl
韓國網友評論：
1. 用炭火烤烤看吧
2. 不對，應該用顏料塗上去，肯定是用蠟燭寫的kkk
3. 是什麼秘密信件嗎kkk
4. 不然灑些檸檬汁或食醋試試吧kkk
5. 用4B鉛筆輕輕畫畫看，也許能看到壓痕哦！
6. 在車里打開看時應該很驚慌吧kkk
7. 真的很溫柔耶kkk還停下來收（信），可愛
8. 雖然很溫柔，但也很好笑kkkk
9. 一想像車裡的情景就忍不住kkkk
10. 猜他在車裡仔細一看也是笑到不行kkk直到現在仍會收粉絲的信耶kkk
11. 最近GD每次上熱門討論版都是搞笑的事kkk
12. GD其實是隱藏的笑湯匙呢（天生搞笑的人）
13. GD對粉絲的愛讓人很有好感！都走過去了看到紙又折返回來，有點帥氣哦
14. 他一直對粉絲很好，以前追的時候去看他錄節目，休息時間小聲叫他都會回應，去待機室也折返回來跟大家握手kkk
15. 還有一次，粉絲在路上看到他就想要簽名於是翻包包，權志龍以為是禮物就伸出手，結果粉絲慌了、把做到一半的概念原理書拿給他，他也珍重地收下了kkkk
16. 和之前的形象不太一樣，好溫柔哦~是如何在縫隙中看到並且拿走的啊kkk
17. 感覺GD眼神很穩定，似乎正在成為更好的人！在此基礎上增加笑湯匙
18. 和從前一樣帥
19. 什麼時候回歸啦kkk
出處：https://theqoo.net/hot/2924238671
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