【韓網熱帖】GD誤把白紙當禮物拿走了...

一名X網友分享GD下班路影片，留言說：「志龍以為我手裡的白紙是一封信，就拿走了，也太好笑ᅲᅲᅲ」（粉絲本意可能是請他簽名..XD）

回到車裡打開一看，是空白的。

GD陷入沉思：......? ...！！請問誰有能發光的筆嗎？



지용이 퇴근길 봤다ㅠㅠㅠㅠ

내꺼 빈종이인데 편지인줄알고 지용이가 가져감 개웃겨ㅠㅠㅠㅠㅜ pic.twitter.com/i6Tz5ts4Tl — 삶 (@VIPwjsgmltmd) September 7, 2023

韓國網友評論：

1. 用炭火烤烤看吧

2. 不對，應該用顏料塗上去，肯定是用蠟燭寫的kkk

3. 是什麼秘密信件嗎kkk

4. 不然灑些檸檬汁或食醋試試吧kkk

5. 用4B鉛筆輕輕畫畫看，也許能看到壓痕哦！

6. 在車里打開看時應該很驚慌吧kkk

7. 真的很溫柔耶kkk還停下來收（信），可愛

8. 雖然很溫柔，但也很好笑kkkk

9. 一想像車裡的情景就忍不住kkkk

10. 猜他在車裡仔細一看也是笑到不行kkk直到現在仍會收粉絲的信耶kkk

11. 最近GD每次上熱門討論版都是搞笑的事kkk

12. GD其實是隱藏的笑湯匙呢（天生搞笑的人）

13. GD對粉絲的愛讓人很有好感！都走過去了看到紙又折返回來，有點帥氣哦

14. 他一直對粉絲很好，以前追的時候去看他錄節目，休息時間小聲叫他都會回應，去待機室也折返回來跟大家握手kkk

15. 還有一次，粉絲在路上看到他就想要簽名於是翻包包，權志龍以為是禮物就伸出手，結果粉絲慌了、把做到一半的概念原理書拿給他，他也珍重地收下了kkkk

16. 和之前的形象不太一樣，好溫柔哦~是如何在縫隙中看到並且拿走的啊kkk

17. 感覺GD眼神很穩定，似乎正在成為更好的人！在此基礎上增加笑湯匙

18. 和從前一樣帥

19. 什麼時候回歸啦kkk

出處：https://theqoo.net/hot/2924238671

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