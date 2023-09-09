華莎自爆因「擦邊舞蹈」被網暴：留言太可怕了，今年哭得最慘的就是那次

前段時間，華莎亮相韓國成均館大學的學校慶典活動，因舞蹈動作有些露骨擦邊而引發熱議，雖然有網友表示支持，稱「只是舞蹈動作而已」，但更多的人則批評她「露骨下流」、「動作不雅」，之後學生父母人權保護聯合會告華莎演出淫穢，警方一度介入調查。



日前華莎做客了成始璄的YouTube節目，袒露了那件事情之後的心理活動。 華莎表示：「當時MAMAMOO在美洲進行巡演，抵達美國的那天收到好多KAKAO TALK短訊，一邊想著『發生什麼大事了吧』一邊祈禱著打開了手機。」

華莎表示以往的自己並不在乎網路上的各種評論，但那一次卻因為網民們極度惡劣的發言令她十分痛苦。 但因為巡演在即，華莎只能收拾好自己的心情，裝作什麼事情都沒發生一般投入演出，等演唱會結束後才忍不住落淚。 「到了酒店之後成員之間互道『辛苦了』，那時我就大哭起來，那應該是我一年當中哭得最兇的一次，眼淚就像傾盆大雨一樣。 我跑去停車場哭，因為那裡沒有人，趴在那裡哭了很久才緩過神，當時還有5輛車經過我身旁時問我需不需要幫忙，因為擔心事情變得更大，才忍住不哭。」



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