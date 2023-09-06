EXO D.O.室內吸菸遭被投訴，相關單位：已處以罰鍰，當事人承諾今後誠實遵守法律

EXO成員D.O.（都敬秀）上月被自家YouTube頻道不慎公開了「室內吸菸」的違法畫面，受到輿論批判，而今相關政府單位懲處結果出爐。

該不慎曝光的畫面，是EXO上音樂節目打歌〈Cream Soda〉的花絮影片中，D.O.鼻孔吐出白色煙霧的畫面。由於D.O.形象一向正面，網友相當震驚，但也譴責他的行為影響到了身邊人士的健康，何況「室內吸菸」是違法行為。（相關報導：EXO D.O.疑似室內吸菸被抓包！「鼻孔噴白氣」驚現打歌後台，官方已緊急刪除‎）



昨（5）日晚間最新消息出爐，Pann論壇有網友Po出向首爾特別市麻浦區保健所投訴的結果，保健所回覆根據《國民健康促進法》，當事人（D.O.）吸菸所處的場所是在MBC總公司建築物內，確實是禁菸區，明顯違反了法律，「雖然當事人及所屬公司說明是使用沒有尼古丁的電子菸，但由於相關的產品成分說明上無法佐證，因此仍處以罰鍰」，更寫到「當事人作為公眾人物，更承諾了今後會誠實遵守法律」。



雖然D.O.已遭懲處，但網友仍批判D.O.的行為，包括「無論有沒有尼古丁，室內吸菸本來就是不被允許的，仍有有害成分」、「工作人員就在他身後整理衣服，很不體貼」，還有人留言：「你知道嗎？罰鍰是公司付的，顆顆。」Pann文章轉貼至theqoo論壇‎，又引起一波討論譴責D.O.，而各大韓媒稍早紛紛更進報導此事。

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