EXO D.O.疑似室內吸煙被抓包！「鼻孔噴白氣」驚現打歌後台，官方已緊急刪除

EXO昨日深夜通過官方YouTube公開新歌《Cream Soda》打歌節目待機室花絮影片，有網友發現其中一幕D.O.（都敬秀）鼻孔噴出白氣、疑似在室內吸煙，引發劇烈討論。

EXO上月10日發行第七張正規專輯《EXIST》，剛剛結束主打歌《Cream Soda》的打歌宣傳行程，通過YT公開了成員們在後台待機時的互動模樣。



引起爭議的一幕出現在影片11分19秒，當時KAI在鏡頭前方對鏡練習舞姿，背景裡可見D.O.正在整理白色襯衫，鼻孔向下噴出白色煙霧狀氣體。



該片段目前已從官方影片中刪除，只留下白氣消散後D.O.雙手垂下的畫面。



因為D.O.一向給人懂事有禮貌的印象，很多網友對其室內吸煙的行為更加感到震驚：「不想想周圍的工作人員嗎？」 「可憐的工作人員，有不滿也無法說」「在場的其他人有什麼罪？ 二手煙很傷身」「不管香煙或電子煙，同樣都是煙」「成年人吸煙無可厚非，但為何非要在室內？」 「電視台不是禁煙建築嗎？ 應該交罰款吧」「不敢相信，請告訴我那是電飯鍋」「一直對他有好感來的，失望」。



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