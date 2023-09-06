EXO D.O.室内吸菸遭被投诉，相关单位：已处以罚锾，当事人承诺今后诚实遵守法律

EXO成员D.O.（都敬秀）上月被自家YouTube频道不慎公开了「室内吸菸」的违法画面，受到舆论批判，而今相关政府单位惩处结果出炉。
该不慎曝光的画面，是EXO上音乐节目打歌〈Cream Soda〉的花絮影片中，D.O.鼻孔吐出白色烟雾的画面。由於D.O.形象一向正面，网友相当震惊，但也谴责他的行为影响到了身边人士的健康，何况「室内吸菸」是违法行为。（相关报导：EXO D.O.疑似室内吸菸被抓包！「鼻孔喷白气」惊现打歌后台，官方已紧急删除）
경수야 왜 코에서 연기가 나와...?— 뽀송이(@BBOSONGEEEEE) August 3, 2023
설마 전자담배야? 아니지?
압력밥솥이라고 해 제발...#엑소 #디오 #도경수 pic.twitter.com/i0gfNlkJMS
昨（5）日晚间最新消息出炉，Pann论坛有网友Po出向首尔特别市麻浦区保健所投诉的结果，保健所回覆根据《国民健康促进法》，当事人（D.O.）吸菸所处的场所是在MBC总公司建筑物内，确实是禁菸区，明显违反了法律，「虽然当事人及所属公司说明是使用没有尼古丁的电子菸，但由於相关的产品成分说明上无法佐证，因此仍处以罚锾」，更写到「当事人作为公众人物，更承诺了今后会诚实遵守法律」。
虽然D.O.已遭惩处，但网友仍批判D.O.的行为，包括「无论有没有尼古丁，室内吸菸本来就是不被允许的，仍有有害成分」、「工作人员就在他身后整理衣服，很不体贴」，还有人留言：「你知道吗？罚锾是公司付的，颗颗。」Pann文章转贴至theqoo论坛，又引起一波讨论谴责D.O.，而各大韩媒稍早纷纷更进报导此事。
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