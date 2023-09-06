【韓網熱帖】宋慧喬&車銀優合影衝上熱搜：這是豪門姐弟吧

是誰憑藉合影就能登上熱搜？ 是宋慧喬和車銀優啊！

日前，宋慧喬和車銀優一起亮相新加坡某活動，隨後車銀優就在個人SNS上更新了與前輩的合影，帥哥美女組合實在太太養眼了。車銀優穿著白色T恤搭配黑色寬鬆休閒西裝套裝，整個人看起來十分休閒。 宋慧喬則穿著藍色端莊連衣裙，搭配黑色的波浪捲髮，將清新淡雅的淑女氣質發揮到了極致。

這組男神、女神的合影也在韓網上掀起了熱烈評論：

1. 顏值攻擊力太強了

2. 兩人和我們不是同一個種類

3. 是人類？

4. 有一種媽媽和兒子的氛圍感，不過宋慧喬現在演媽媽還是太早了，那就姨母吧

5. 兩人就像圖片里摳出來一樣，美到不真實

6. 原來臉還能長成這樣啊

7. 完美的立體感，骨相太好了，藝術性的五官

8. 車銀優怎麼感覺越來越帥了，真的可以這樣嗎

9. 人類？ 天使？

10. 我要笑死在留言區里了

11. 兩人可以去拍羅曼史啊

12. 宋慧喬的臉太絕了，每看一次都要感歎

13. 車銀優怎麼又在刷新美貌了，瘋了，等他變成爺爺也還是很帥吧

14. 車銀優就是羅馬神話里的人物

15. 兩人好像王族啊

16. 兩個人真的和我一樣都流淌著韓國人的血嗎

17. 我以為只有車銀優這麼好看，沒想到還有宋慧喬，美死了

18. 兩人氛圍感相似，所以合影才這麼好看

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞