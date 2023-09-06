【韩网热帖】宋慧乔&车银优合影冲上热搜：这是豪门姐弟吧

是谁凭藉合影就能登上热搜？ 是宋慧乔和车银优啊！

日前，宋慧乔和车银优一起亮相新加坡某活动，随后车银优就在个人SNS上更新了与前辈的合影，帅哥美女组合实在太太养眼了。车银优穿著白色T恤搭配黑色宽松休闲西装套装，整个人看起来十分休闲。 宋慧乔则穿著蓝色端庄连衣裙，搭配黑色的波浪卷发，将清新淡雅的淑女气质发挥到了极致。

这组男神、女神的合影也在韩网上掀起了热烈评论：

1. 颜值攻击力太强了

2. 两人和我们不是同一个种类

3. 是人类？

4. 有一种妈妈和儿子的氛围感，不过宋慧乔现在演妈妈还是太早了，那就姨母吧

5. 两人就像图片里抠出来一样，美到不真实

6. 原来脸还能长成这样啊

7. 完美的立体感，骨相太好了，艺术性的五官

8. 车银优怎么感觉越来越帅了，真的可以这样吗

9. 人类？ 天使？

10. 我要笑死在留言区里了

11. 两人可以去拍罗曼史啊

12. 宋慧乔的脸太绝了，每看一次都要感叹

13. 车银优怎么又在刷新美貌了，疯了，等他变成爷爷也还是很帅吧

14. 车银优就是罗马神话里的人物

15. 两人好像王族啊

16. 两个人真的和我一样都流淌著韩国人的血吗

17. 我以为只有车银优这么好看，没想到还有宋慧乔，美死了

18. 两人氛围感相似，所以合影才这么好看

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