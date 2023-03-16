《黑暗榮耀》「空姐崔惠程」車珠英透露劇組查證過有無校園霸凌，網諷：獨漏導演

在劇中飾演空姐「崔惠程」的演員車珠英，因為在《黑暗榮耀》part.2「上空」而成為熱門討論話題，她昨（15）日接受各大媒體的專訪內容提到校園霸凌（校園欺凌、校園暴力）也引發話題。

一問一答中，車珠英簡單的證實在出演《黑暗榮耀》之前，有接受過是否有過校園霸凌的驗證，「確認沒有之後演出了」。這短短一句讓不少網友倍感諷刺，因為導演安吉鎬12日才承認有過校園霸凌。

回顧導演的霸凌爭議，他被網友爆料之後先是否認再承認，承認自己在菲律賓留學讀高中時，威脅並找了一群人毆打了當時國中的爆料者，不過會那麼做的原因，是因為爆料者先對其女友調侃戲弄。

在討論劇組查證演員有無校園霸凌一事上，網友多諷刺劇組「獨漏導演」、「黑暗榮耀就是部黑色喜劇」，不過能理解製作公司也許沒想過資歷那麼深厚的導演也會有那樣的過往，也有人提出「以後連導演、編劇製作人員都要被檢視了」。

校園霸凌不是只有近年才發生，也不是只發生在韓國，不過韓國近年確實引爆了反霸凌運動，不少偶像或演員都被指控學生時期有過霸凌，整個社會也更加重視此校園問題，繼而出現了「霸凌保險」（被證實霸凌能得到保險金）、和藝人簽約含有「霸凌條款」（若涉及霸凌即違約），或是像上述劇組會先確認演員是否涉及霸凌，諸如此類的特別情形。

導演安吉鎬在執導《黑暗榮耀》之前就在戲劇圈頗受肯定，曾導過《秘密森林》、《阿爾罕布拉宮的回憶》、《青春紀錄》與《Happiness》（毒樓），如今承認有過霸凌，接下來的事業會如何發展還沒有人曉得。



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