JYP每一代偶像都有大胃王，最後一位贏爆全場！g.o.d、燦盛、方燦、Young K全都不是她的對手

8隻炸雞、50根香蕉、半年吃掉一棟公寓，在最後這位選手面前都不值一提！XD

第一代偶像g.o.d，6個月餐費高達韓幣2億元，相當於吃掉一棟公寓！後來發現2PM也吃很多的時候，公司代表就看開了：「吃吧，再怎樣還能比g.o.d多嗎？」



第二代偶像裡，2PM黃燦盛曾試過只吃單一食物的減肥，選擇的食物就是香蕉，結果……吃了50根香蕉！



黃燦盛、玉澤演和教練一起去平價連鎖餐廳「飯捲天國」，3個人吃了10萬韓幣。 當時飯捲天國一份料理基本上都三四千韓元而已，就算都點5000元的料理也吃到了20份，真的實力不一般～



此外，2AM和2PM的大胃王代表玉澤演、黃燦盛、瑟雍、昶旻也曾經一起用餐，4個人吃掉了100萬韓元的烤肉！一人份的價格是八九千韓元，所以4個人相當於吃掉111人份，平均每人消耗8人份！



終於來到第三代偶像，DAY6成員Young K自曝做料理時一次都會用掉一整包雞尾酒蝦，雖然不知道一包具體有多少只，但一頓吃掉100隻蝦應該綽綽有餘。



第四代偶像也不遑多讓，Stray Kids成員方燦就曾一頓吃掉8隻炸雞或6包泡麵，被隊友HAN質問：「不覺得對雞很抱歉嗎？」而他之所以會變成大胃王，也是因為練習生時期經常和Young K一起吃飯XD



還有一件趣事，TWICE練習生時期被公司要求減肥、 禁止在公司食堂吃飯，所以方燦偷偷把自己的名義借用給姐姐們去吃東西，結果變成方燦一個人吃了6頓飯kkk，不過因為他本來就食量很大，所以公司並沒有懷疑TWICE，只是把方燦被叫去訓了一頓XD



最後，2019年出道的ITZY成員李彩領也曾自豪爆料食量，表示可以一次吃完一整罐品客洋芋片，相當感慨地說：「哇，李彩領你可真厲害。」 嗯……JYP大胃王終結版就是妳了！XD



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