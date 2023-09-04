JYP每一代偶像都有大胃王，最后一位赢爆全场！g.o.d、灿盛、方灿、Young K全都不是她的对手

8只炸鸡、50根香蕉、半年吃掉一栋公寓，在最后这位选手面前都不值一提！XD

第一代偶像g.o.d，6个月餐费高达韩币2亿元，相当於吃掉一栋公寓！后来发现2PM也吃很多的时候，公司代表就看开了：「吃吧，再怎样还能比g.o.d多吗？」



第二代偶像里，2PM黄灿盛曾试过只吃单一食物的减肥，选择的食物就是香蕉，结果……吃了50根香蕉！



黄灿盛、玉泽演和教练一起去平价连锁餐厅「饭卷天国」，3个人吃了10万韩币。 当时饭卷天国一份料理基本上都三四千韩元而已，就算都点5000元的料理也吃到了20份，真的实力不一般～



此外，2AM和2PM的大胃王代表玉泽演、黄灿盛、瑟雍、昶旻也曾经一起用餐，4个人吃掉了100万韩元的烤肉！一人份的价格是八九千韩元，所以4个人相当於吃掉111人份，平均每人消耗8人份！



终於来到第三代偶像，DAY6成员Young K自曝做料理时一次都会用掉一整包鸡尾酒虾，虽然不知道一包具体有多少只，但一顿吃掉100只虾应该绰绰有余。



第四代偶像也不遑多让，Stray Kids成员方灿就曾一顿吃掉8只炸鸡或6包泡面，被队友HAN质问：「不觉得对鸡很抱歉吗？」而他之所以会变成大胃王，也是因为练习生时期经常和Young K一起吃饭XD



还有一件趣事，TWICE练习生时期被公司要求减肥、 禁止在公司食堂吃饭，所以方灿偷偷把自己的名义借用给姐姐们去吃东西，结果变成方灿一个人吃了6顿饭kkk，不过因为他本来就食量很大，所以公司并没有怀疑TWICE，只是把方灿被叫去训了一顿XD



最后，2019年出道的ITZY成员李彩领也曾自豪爆料食量，表示可以一次吃完一整罐品客洋芋片，相当感慨地说：「哇，李彩领你可真厉害。」 嗯……JYP大胃王终结版就是你了！XD



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