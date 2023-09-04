【韓網熱帖】連播了10年的《愛豆運動大會》，最近被指不是「休息」而是「完全被廢除了吧」
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【韓網熱帖】連播了10年的《愛豆運動大會》，最近被指不是「休息」而是「完全被廢除了吧」

明星   2023年9月4日   星期一10:45   Tracy  

（封面圖源：MBC2018偶像運動大會官網）

韓國MBC電視台從2010年開始舉行的偶像運動會，每年分別在在春節和中秋假期時舉行，競技專案包括田徑、游泳、射箭、擊劍、冰壺、體操等多項運動。

歷年來，「偶像運動會」都會輸出不少愛豆神圖，這是廣大愛豆們很好的一個展現自我的平臺，也吸引了不少大勢組合都來參加了，直到去年都還在錄製，但今年卻沒有任何消息，有網友好奇該檔節目可能不僅僅只是「休息」，大概率是被廢止了。 因為按照舊例來看，節目會在中秋節或春節前一個月就會準備錄製，今年中秋節為9月28日-10月1日，最遲也該在8月最後一周開錄，但到現在都沒有任何消息傳出。 另外，那些出道有些年頭的愛豆歌手們都不會來參加，即使出道年數短，但人氣大熱的那些愛豆團都在進行各自的演唱會巡演中，大會幾乎找不到適合的愛豆團來參加。相關帖子在theqoo上引來了熱烈的討論：

1. 都快忘了這檔節目了，怎麼又提起來了呢，就這樣安靜地忘掉吧
2. 千萬別忘製作組覺得還有人懷念這檔節目，又躍躍欲試地想要復活節目
3. 強制「監禁」粉絲，一點錢都不給，讓大家當免費的觀眾，零食、飲料之類的明明應該節目組準備，卻讓愛豆團自己承擔，到最後各家粉絲就開始比較便當的品質，引發各種攀比和謾駡
4. 又沒什麼收視率，幹嘛還留著
5. 這種節目就不應該存在
6. 倒楣的全是愛豆，成員們一定要比出個輸贏才行，沒了最好
7. 以前很多愛豆都會上綜藝，知名度高的愛豆來的話節目收視率就會上漲，現在90%的人都不認識，還有他們完全可以錄製屬於自己的節目放到youtube上啊
8. 可能是因為和亞運會播出時間撞期了吧
9. 去年就一直讓新人團和非人氣團錄製一整天，那些知名度高的愛豆團射箭結束后就下班了，太無語了，趕緊廢除吧
10. 沒了也蠻好的，一邊擔心愛豆受傷，一邊又覺得腦殘粉一直在折磨工作人員
11. 聽說電視台很欺負人，根本不把愛豆當人看
12. 這種爛節目，沒有了最好
13. 千萬別拍，就一直休息下去吧
14. 別錄了，每年都聽到有人受傷
15. 其實這個節目的宗旨還是蠻好的，全家一起觀賞，還有話題行，這次不錄的話之後逢年過節都會被提起，應該還會再拍的
16. 拍也被罵，不拍也被罵

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