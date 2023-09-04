【韩网热帖】连播了10年的《爱豆运动大会》，最近被指不是「休息」而是「完全被废除了吧」

韩国MBC电视台从2010年开始举行的偶像运动会，每年分别在在春节和中秋假期时举行，竞技专案包括田径、游泳、射箭、击剑、冰壶、体操等多项运动。

아육대 마크는 선서하는 게 진짜 레전드라고 생각합니다

진짜 대장님 같음 pic.twitter.com/sqyWClfiNz — 누피스 (@yed_eight) October 29, 2022

历年来，「偶像运动会」都会输出不少爱豆神图，这是广大爱豆们很好的一个展现自我的平台，也吸引了不少大势组合都来参加了，直到去年都还在录制，但今年却没有任何消息，有网友好奇该档节目可能不仅仅只是「休息」，大概率是被废止了。 因为按照旧例来看，节目会在中秋节或春节前一个月就会准备录制，今年中秋节为9月28日-10月1日，最迟也该在8月最后一周开录，但到现在都没有任何消息传出。 另外，那些出道有些年头的爱豆歌手们都不会来参加，即使出道年数短，但人气大热的那些爱豆团都在进行各自的演唱会巡演中，大会几乎找不到适合的爱豆团来参加。相关帖子在theqoo上引来了热烈的讨论：



아육대 레전드는 시구전에 하트 사인 보내는 츄다... pic.twitter.com/uPjok7KQK3 — 유안 (@yuan21088) August 1, 2022

맞다 아육대 하면 카메라 렌즈 맞힌 아이린이 레전드... pic.twitter.com/ExA3tIdxbi — 하삡 (@hyuntopia143) October 2, 2020

1. 都快忘了这档节目了，怎么又提起来了呢，就这样安静地忘掉吧

2. 千万别忘制作组觉得还有人怀念这档节目，又跃跃欲试地想要复活节目

3. 强制「监禁」粉丝，一点钱都不给，让大家当免费的观众，零食、饮料之类的明明应该节目组准备，却让爱豆团自己承担，到最后各家粉丝就开始比较便当的品质，引发各种攀比和谩駡

4. 又没什么收视率，干嘛还留著

5. 这种节目就不应该存在

6. 倒楣的全是爱豆，成员们一定要比出个输赢才行，没了最好

7. 以前很多爱豆都会上综艺，知名度高的爱豆来的话节目收视率就会上涨，现在90%的人都不认识，还有他们完全可以录制属於自己的节目放到youtube上啊

8. 可能是因为和亚运会播出时间撞期了吧

9. 去年就一直让新人团和非人气团录制一整天，那些知名度高的爱豆团射箭结束后就下班了，太无语了，赶紧废除吧

10. 没了也蛮好的，一边担心爱豆受伤，一边又觉得脑残粉一直在折磨工作人员

11. 听说电视台很欺负人，根本不把爱豆当人看

12. 这种烂节目，没有了最好

13. 千万别拍，就一直休息下去吧

14. 别录了，每年都听到有人受伤

15. 其实这个节目的宗旨还是蛮好的，全家一起观赏，还有话题行，这次不录的话之后逢年过节都会被提起，应该还会再拍的

16. 拍也被骂，不拍也被骂

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