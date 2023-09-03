Disney+《MOVING 異能》趙寅成「大叔爛gag」逗笑韓孝周！吻戲NG笑場也超甜

Disney+熱播漫改劇《MOVING 異能》近日公開拍攝花絮，父母世代和小孩世代的互動都超有趣，令很多劇迷敲碗：可不可以每集都公開花絮！

劇中斗植和美賢談戀愛時說了一個關於仁川海的笑話，不知大家是否記得？ 其實這笑話是趙寅成本人提供，而且韓文原文更有梗XD

韓孝周接受采訪時透露劇本裡只寫斗植講了很老的gag，趙寅成表示：「我會看著辦的！」拍攝時他問李美賢（韓孝周）：「仁川前海的反義詞是什麼？ 答案是仁川媽媽。」 這裡趙寅成用了一個諧音梗，因為仁川前海（인천 앞바다）聽起來很像仁川爸爸（인천 아빠다），所以反義詞就是仁川媽媽（인천 엄마다）！（真的很冷、很大叔gag XD）



韓孝周拍攝時第一次聽到這笑話，爆笑出來的真實反應直接被用到正片中，而這一幕也成為她整個拍攝期間印象最深的一段：「當時櫻花太美、夜晚的空氣太好，而歐巴太好笑了！」XD



此外，劇中斗植帶加班餓肚子的美賢去吃炸豬排，趙寅成也是一進門就開演，指著一個座位對老闆說：「那個座位... 老闆！那個座位空出來就請告訴我哦！」韓孝周再次被他的超寫實主義演技逗笑，只好NG：「怎麼能做到這樣啦！」趙寅成還裝傻：「怎麼了怎麼了？」



兩人確認彼此心意的那場辦公室吻戲也NG好多次，明明是十分真摯的戲份，兩人卻一對視就忍不住笑場，花絮都看起來好甜~



Disney+《MOVING 異能》每週三下午更新2集，下週即將公開第14和15集，觀眾紛紛敲碗：應該每集都公開花絮才對啊！



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