Disney+《MOVING 异能》赵寅成「大叔烂gag」逗笑韩孝周！吻戏NG笑场也超甜

Disney+热播漫改剧《MOVING 异能》近日公开拍摄花絮，父母世代和小孩世代的互动都超有趣，令很多剧迷敲碗：可不可以每集都公开花絮！

剧中斗植和美贤谈恋爱时说了一个关於仁川海的笑话，不知大家是否记得？ 其实这笑话是赵寅成本人提供，而且韩文原文更有梗XD

韩孝周接受采访时透露剧本里只写斗植讲了很老的gag，赵寅成表示：「我会看著办的！」拍摄时他问李美贤（韩孝周）：「仁川前海的反义词是什么？ 答案是仁川妈妈。」 这里赵寅成用了一个谐音梗，因为仁川前海（인천 앞바다）听起来很像仁川爸爸（인천 아빠다），所以反义词就是仁川妈妈（인천 엄마다）！（真的很冷、很大叔gag XD）



韩孝周拍摄时第一次听到这笑话，爆笑出来的真实反应直接被用到正片中，而这一幕也成为她整个拍摄期间印象最深的一段：「当时樱花太美、夜晚的空气太好，而欧巴太好笑了！」XD



此外，剧中斗植带加班饿肚子的美贤去吃炸猪排，赵寅成也是一进门就开演，指著一个座位对老板说：「那个座位... 老板！那个座位空出来就请告诉我哦！」韩孝周再次被他的超写实主义演技逗笑，只好NG：「怎么能做到这样啦！」赵寅成还装傻：「怎么了怎么了？」



两人确认彼此心意的那场办公室吻戏也NG好多次，明明是十分真挚的戏份，两人却一对视就忍不住笑场，花絮都看起来好甜~



Disney+《MOVING 异能》每周三下午更新2集，下周即将公开第14和15集，观众纷纷敲碗：应该每集都公开花絮才对啊！



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