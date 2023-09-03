歷代級的粉絲福利！歌手 BIBI 表演中衝下台與女觀眾 KISS，讓全場陷入瘋狂～

網友：「啊啊啊啊啊」、「羨慕死我了」、「不愧是 #BIBI 姐」、「拜託也吻我！！」、「歡迎加入BIBI教」、「我要跟隨她的每一場活動，然後舉牌寫請大力親我」

韓國創作歌手 BIBI 在昨天的活動公演上與粉絲的互動引發熱烈關注。



BIBI 表演的過程中直接走下台與觀眾們互動，又是握手又是擁抱的，更直接與一名女觀眾KISS，被網友稱是「歷代級的粉絲福利」，影片上寫著「別管了 我倆相愛的證據」，讓很多網友&粉絲羨慕不已。

BIBI 被稱為是韓國R&B界相當有個性的「怪物新人」！曾為TWICE的專輯主打歌〈MORE & MORE〉填詞，與少女時代孝淵合作〈Second〉並親自作詞、作曲和配唱feat.，在《認識的哥哥》與金希澈&閔庚勳&DinDin合作企劃歌曲〈閒良〉，參與過熱門韓劇《那年，我們的夏天》《二十一、二十五》的OST，演唱〈我們要分手的理由〉和〈Very, Slowly〉。

▼BIBI熱門曲〈壞女人〉引發熱烈話題，MV目前已突破4000萬觀看人次：



▼近期推出了抒情新歌〈漢江公園〉，MV中金聖喆也短暫的特別出演：



不曉得大家對她的哪部作品最有印象呢？

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