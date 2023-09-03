曾一夜爆紅的美女演員近些年都不見蹤影！傳退圈+在不動產公司當課長

這部古早經典韓劇《家有七公主》（《傳聞中的七公主》）有人還記得嗎？

《家有七公主》通過四姐妹德七、雪七、美七和終七所在的家庭及她們身邊的人和事展開，向觀眾們展現出當代女性的人生面貌。 因為演員陣容豪華、劇本立意又好，所以收視率非常可觀。 尤其是飾演二女兒「美七」的崔貞媛一夜成名，雖然不是絕對的女主角，卻是女兒中人氣最高的一個。 劇中的她雖然拜金、虛榮，但也稱不上是壞女人，當年還創下了「五花肉」、「霜降牛肉」等流行詞，也曾站上年末頒獎禮的領獎台，實力和人氣都獲得了認可。



崔貞媛長相甜美，但是影視資源卻很虐，在《家有七公主》之後陸續出演了《風之國》、《摘星星給我》、《Brain》、《她的神話》和《魔女之城》，但角色卻並不出彩，未能將事業再推進一步。 2015年之後，除了一部電影《Mensore！ 一間食堂》之外，崔貞媛就再也沒出現在影視劇中，一度被傳息影。



2021年崔貞媛簽約了經紀公司，看上去似乎要復出拍戲了，但過去了2年還沒聽到任何消息。 有韓媒報導稱崔貞媛最近已經晉升為某不動產公司的課長，不僅如此還傳出了她開了一家餐廳的消息。 正因為崔貞媛演員空白期時間太長，她隱退娛樂圈的消息讓更多人相信。

不過據韓媒OSEN獨家報導稱，關於崔貞媛公司晉升、開餐廳、退圈的消息皆不屬實，她簽在了ToRi娛樂公司名下。真心希望這位長得好看，演技又不差的歐妮能夠快點復出，帶來更多精彩的角色。

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