历代级的粉丝福利！歌手 BIBI 表演中冲下台与女观众 KISS，让全场陷入疯狂～

网友：「啊啊啊啊啊」、「羡慕死我了」、「不愧是 #BIBI 姐」、「拜托也吻我！！」、「欢迎加入BIBI教」、「我要跟随她的每一场活动，然后举牌写请大力亲我」

韩国创作歌手 BIBI 在昨天的活动公演上与粉丝的互动引发热烈关注。



BIBI 表演的过程中直接走下台与观众们互动，又是握手又是拥抱的，更直接与一名女观众KISS，被网友称是「历代级的粉丝福利」，影片上写著「别管了 我俩相爱的证据」，让很多网友&粉丝羡慕不已。

BIBI 被称为是韩国R&B界相当有个性的「怪物新人」！曾为TWICE的专辑主打歌〈MORE & MORE〉填词，与少女时代孝渊合作〈Second〉并亲自作词、作曲和配唱feat.，在《认识的哥哥》与金希澈&闵庚勋&DinDin合作企划歌曲〈闲良〉，参与过热门韩剧《那年，我们的夏天》《二十一、二十五》的OST，演唱〈我们要分手的理由〉和〈Very, Slowly〉。

▼BIBI热门曲〈坏女人〉引发热烈话题，MV目前已突破4000万观看人次：



▼近期推出了抒情新歌〈汉江公园〉，MV中金圣喆也短暂的特别出演：



不晓得大家对她的哪部作品最有印象呢？

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