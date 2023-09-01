INFINITE首爾場門票火速售罄，一連兩天公演吸引逾兩萬名觀眾入場！公開餘下三位成員成烈/L/成種自拍照，L跟粉絲約定「一起狂歡到日出」

韓國男團INFINITE將一連兩天，於2023年9月9日(六)-10日(日)假澳門新濠影匯綜藝館舉行由INFINITE COMPANY和德碩文化傳播有限公司主辦的「2023 INFINITE CONCERT IN MACAU」。

INFINITE亞洲巡迴演唱會以首爾為起點， 本月18-19日於蠶室奧林匹克體操競技場舉行演唱會，兩場門票均火速售罄之餘，更吸引了逾兩萬名觀眾進場觀看。時隔7年開演唱會的INFINTE百感交集，成種和聖圭表示隔了7年再次看到舞台和觀眾席，瞬間有點眼泛淚光；而成烈更表示曾經以為自己退役後再也沒有機會踏上這舞台，導致全場都是一片感動的淚水。





INFINITE緊接便於27日在日本橫濱市進行第二站的亞巡演唱會，成員們除了為粉絲們精心準備了親筆簽名球作禮物之外，更為當天生日的成員成烈舉行驚喜生日派對，氣氛感動溫馨。





為了幫澳門場宣傳造勢，早前已經先後公開了五位成員的自拍照，而今天更壓軸公開最後一位成員成種的自拍照。繼早前以「有INSPIRIT的地方就是Paradise」向粉絲霸氣告白的成烈；以及跟粉絲約定「一起狂歡到日出」的L外；於今天作為最後一位公開自拍照的主人公，就是向粉絲甜喊「INFINITE會一直陪著INSPIRIT」的忙內成種。







距離演唱會還有不足兩個星期，各位INSPIRIT準備好迎接INFINITE歐巴們，準備好「一起狂歡到日出」了嗎？







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