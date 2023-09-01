【韓網熱帖】如果重生，想成為車銀優、孫興慜、還是李在鎔？

根據目前投票結果，車銀優以62%高居第一，三星會長李在鎔得票31%第二，足球明星孫興慜只有7%墊底。

韓國網友評論：

1. 當然選車銀優啊！顏值也是可以賺錢的！

2. 想知道用車銀優的臉生活是什麼感覺... 即使不當藝人也可以

3. 又帥又高身材好又有錢，甚至連頭腦都聰明，誰不想要呢

4. 孫興慜付出了流血的努力，李在鎔手中握著國家經濟和企業，太可怕了

5. 我選1，當然藝人也辛苦，但2有身體受傷風險，3不想蹲監獄

6. 當然是車銀優，外貌、名聲、財富都有了

7. 我選3，但要把經營工作交給別人，自己出去玩

8. 如果不能當李在鎔的兒子，就當車銀優

9. 我想要車銀優的臉、李在鎔的財產、孫興慜的足球實力

10. 2和3好像是普通精神強度做不來的工作XD雖然藝人也很辛苦，但車銀優不是惡評多的類型嘛kk

11. 雖然想成為孫興慜，但如果要像孫興慜一樣付出努力的話，還是選車銀優吧ᅮ

12. 即便重新出生也無法像孫興慜那樣生活，人家不是白白當偉人的

13. 我就算作為孫興慜出生也會因為懶惰而成不了孫興慜

14. 雖然是孫興慜粉絲，但不想成為孫興慜... 沒有自信... 他可是手臂骨折都能跑完全場還進球的人啊...

15. 想成為車銀優，但不要做藝人，當網紅輕鬆賺錢生活就好啦（因為是不可能不紅的長相）

16. 雖然車銀優也有他的辛苦，但既然這三位都辛苦、都賺錢，那我還是選車銀優。 不管人生有多糟糕，照照鏡子就釋然了

出處：https://theqoo.net/hot/2914707107

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